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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3185318631873188>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:25

  baraka написав:
спс, насколько я вижу - тут панорама над крышей дома.
с крыши вид обычно интереснее. Не будет ли это несколько искажать представление об объекте ?

В Ауруме дана панорама с нескольких этажей: это идеальный вариант.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Фейслес, а Ви не пам'ятаєте, хто нам, форумчанам, обіцяв ЗП зразка 2013 в 2018 році, га?

Я й констатую, що фактично вийшли на той рівень. Для остаточного результату треба дочекатись даних за грудень
  Frant написав:Тому рівень 2013 ми можемо досягти, ймовірно, в 2020.

Практично ВЖЕ досягли
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:29

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Темпы роста реальной зарплаты замедляются.

Кол-во субсидиантов снижается в связи ростом доходов и ужесточением условий предоставления субсидий.
источник НБУ
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880300

Среднее значение ЗП по Госстату в долларах (по курсу на конец месяца) в 2018 сейчас порядка 80% от средней за 2013. Без декабря макс долл экв за месяц (июнь-июль) в 2018 больше 90% от минимального долл экв за месяц (январь) в 2013
Когда выйдет стата за декабрь, учитывая плавный ревал с конца августа, можем достичь уровня ЗП в долл какой был в 2013 году.

хахаха, рівень ЗП в дол. на 2013,
це (рівень зп. 2013) Фейлес вангував на 2016, потім на 2017, а зараз переноситься на 2019
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:31

  Faceless написав:
  Frant написав:Фейслес, а Ви не пам'ятаєте, хто нам, форумчанам, обіцяв ЗП зразка 2013 в 2018 році, га?

Я й констатую, що фактично вийшли на той рівень. Для остаточного результату треба дочекатись даних за грудень



77% это как-бы далеко еще до того уровня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:31

  zzzzzz написав:Faceless
я нашел среднюю зарплату за 11 месяцев - 8711 грн

Нашел за 2013 года
Средняя январь-ноябрь - 3232 грн

3234 / 8 = 404$
8711 / 27,9=312$

312/404 = 77% ну и где тут 90% ???

Ай-йа-йай , как нехорошо получилось :mrgreen:

Январь-ноябрь 2018 к аналогичному периоду 2013 года всего 77%

Берете среднюю ЗП за каждый месяц, НАЛИЧНЫЙ курс продажи за каждый месяц (я для простоты брал на последний день), и сверяете - диапазоны долл экв ЗП в течении года, или среднюю уже из долл экв за год. Там напряжете мозг, и легко увилите, где я взял указанные цифры, я достаточно детально написал, откуда они.
А вы из и так сферического коня в вакууме от госстата совсем кучу навоза слепили. Ай-яй-яйкать будете в другой теме.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:хахаха, рівень ЗП в дол. на 2013,
це (рівень зп. 2013) Фейлес вангував на 2016, потім на 2017, а зараз переноситься на 2019

Не тринди, я нічого не переносив, завше мова була "до кінця 2018 середня ЗП в дол екв досягне рівня якогось місяця такох в 2013". І навіть якщо там буде 95%, то можна сказати що фактично вийшли
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:35

аутентичнененько
бедно, но чисто)

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:36

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Faceless
я нашел среднюю зарплату за 11 месяцев - 8711 грн

Нашел за 2013 года
Средняя январь-ноябрь - 3232 грн

3234 / 8 = 404$
8711 / 27,9=312$

312/404 = 77% ну и где тут 90% ???

Ай-йа-йай , как нехорошо получилось :mrgreen:

Январь-ноябрь 2018 к аналогичному периоду 2013 года всего 77%

Берете среднюю ЗП за каждый месяц, НАЛИЧНЫЙ курс продажи за каждый месяц (я для простоты брал на последний день), и сверяете - диапазоны долл экв ЗП в течении года, или среднюю уже из долл экв за год. Там напряжете мозг, и легко увилите, где я взял указанные цифры, я достаточно детально написал, откуда они.
А вы из и так сферического коня в вакууме от госстата совсем кучу навоза слепили. Ай-яй-яйкать будете в другой теме.


Да ладно , могу по вашей просьбе пересчитать.
Допустим возьмем средний курс за 11 месяцев 27 грн/дол , думаю примерно так и есть.
ЗП - 322 доллара это 79,7%
Даже если взять минимальный курс за год 26грн/дол , ЗП - 335 дол это 82,9%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:42

  kingkongovets написав:аутентичнененько
бедно, но чисто)

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Мне очень нравятся такие мопы
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Да ладно , могу по вашей просьбе пересчитать.
Допустим возьмем средний курс за 11 месяцев 27 грн/дол , думаю примерно так и есть.
ЗП - 322 доллара это 79,7%
Даже если взять минимальный курс за год 26грн/дол , ЗП - 335 дол это 82,9%

Чем абы шо отписать то лучше не писать вообще.
Я подробно написал откуда цифра.
Брать минимальный курс или средний курс за целый год - это вообще от балды.
Берете файлик с госстата, берете например Катани, и подводите долл экв за каждый месяц - тогда у вас будут аргументы. Я вас как бы и не просил ни о чем и одолжения мне тоже делать не надо
Faceless
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