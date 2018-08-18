Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Среднее значение ЗП по Госстату в долларах (по курсу на конец месяца) в 2018 сейчас порядка 80% от средней за 2013. Без декабря макс долл экв за месяц (июнь-июль) в 2018 больше 90% от минимального долл экв за месяц (январь) в 2013 Когда выйдет стата за декабрь, учитывая плавный ревал с конца августа, можем достичь уровня ЗП в долл какой был в 2013 году.
хахаха, рівень ЗП в дол. на 2013, це (рівень зп. 2013) Фейлес вангував на 2016, потім на 2017, а зараз переноситься на 2019
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Faceless я нашел среднюю зарплату за 11 месяцев - 8711 грн
Нашел за 2013 года Средняя январь-ноябрь - 3232 грн
3234 / 8 = 404$ 8711 / 27,9=312$
312/404 = 77% ну и где тут 90% ???
Ай-йа-йай , как нехорошо получилось
Январь-ноябрь 2018 к аналогичному периоду 2013 года всего 77%
Берете среднюю ЗП за каждый месяц, НАЛИЧНЫЙ курс продажи за каждый месяц (я для простоты брал на последний день), и сверяете - диапазоны долл экв ЗП в течении года, или среднюю уже из долл экв за год. Там напряжете мозг, и легко увилите, где я взял указанные цифры, я достаточно детально написал, откуда они. А вы из и так сферического коня в вакууме от госстата совсем кучу навоза слепили. Ай-яй-яйкать будете в другой теме.
zzzzzz написав:Faceless я нашел среднюю зарплату за 11 месяцев - 8711 грн
Нашел за 2013 года Средняя январь-ноябрь - 3232 грн
3234 / 8 = 404$ 8711 / 27,9=312$
312/404 = 77% ну и где тут 90% ???
Ай-йа-йай , как нехорошо получилось
Январь-ноябрь 2018 к аналогичному периоду 2013 года всего 77%
Берете среднюю ЗП за каждый месяц, НАЛИЧНЫЙ курс продажи за каждый месяц (я для простоты брал на последний день), и сверяете - диапазоны долл экв ЗП в течении года, или среднюю уже из долл экв за год. Там напряжете мозг, и легко увилите, где я взял указанные цифры, я достаточно детально написал, откуда они. А вы из и так сферического коня в вакууме от госстата совсем кучу навоза слепили. Ай-яй-яйкать будете в другой теме.
Да ладно , могу по вашей просьбе пересчитать. Допустим возьмем средний курс за 11 месяцев 27 грн/дол , думаю примерно так и есть. ЗП - 322 доллара это 79,7% Даже если взять минимальный курс за год 26грн/дол , ЗП - 335 дол это 82,9%
zzzzzz написав:Да ладно , могу по вашей просьбе пересчитать. Допустим возьмем средний курс за 11 месяцев 27 грн/дол , думаю примерно так и есть. ЗП - 322 доллара это 79,7% Даже если взять минимальный курс за год 26грн/дол , ЗП - 335 дол это 82,9%
Чем абы шо отписать то лучше не писать вообще. Я подробно написал откуда цифра. Брать минимальный курс или средний курс за целый год - это вообще от балды. Берете файлик с госстата, берете например Катани, и подводите долл экв за каждый месяц - тогда у вас будут аргументы. Я вас как бы и не просил ни о чем и одолжения мне тоже делать не надо