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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3185318631873188

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:50

  Faceless написав: берете например Катани

Что такое Катани ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:51

  zzzzzz написав:
  Faceless написав: берете например Катани

Что такое Катани ?

http://www.katani.dp.ua/
Не то чтоб идеальный источник, но правдоподобные наличные курсы, и есть возможность посмотреть архив за большой период
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:57

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:
  Faceless написав: берете например Катани

Что такое Катани ?

http://www.katani.dp.ua/
Не то чтоб идеальный источник, но правдоподобные наличные курсы, и есть возможность посмотреть архив за большой период


Понял. Если мы хотим избежать погрешностей и берем среднюю зарплату за 11 месяцев , то и курс нужно брать тоже за 11 месяцев средний.
Я указал курс 8 и 27 , при таких курсах средняя ЗП за 11 мес - 79,8% , как её можно накрутить до 90% мне в голову не доходит.
Покажите пример своих расчетов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:58

Ну если говорить о зп, то в валюте она у меня на 50% ниже, чем в 2013 г., если говорить о доходах в целом, то в этом году в долларах я таки вышла на уровень 2013 г.

Надеюсь, меня никогда не коснется проклятие "А шоб Вы жили на одну зарплату" :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:04

  Faceless написав:
  Frant написав:Фейслес, а Ви не пам'ятаєте, хто нам, форумчанам, обіцяв ЗП зразка 2013 в 2018 році, га?

Я й констатую, що фактично вийшли на той рівень. Для остаточного результату треба дочекатись даних за грудень
  Frant написав:Тому рівень 2013 ми можемо досягти, ймовірно, в 2020.

Практично ВЖЕ досягли


Рано или поздно холодильник победит "телевизор" (С.Демура).
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08

  Natt написав:Ну если говорить о зп, то в валюте она у меня на 50% ниже, чем в 2013 г., если говорить о доходах в целом, то в этом году в долларах я таки вышла на уровень 2013 г.

Надеюсь, меня никогда не коснется проклятие "А шоб Вы жили на одну зарплату" :mrgreen:

Флиман, чего вы сидите, вперед за валик и оттачивать навыки :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:http://www.katani.dp.ua/
Не то чтоб идеальный источник, но правдоподобные наличные курсы, и есть возможность посмотреть архив за большой период


Понял. Если мы хотим избежать погрешностей и берем среднюю зарплату за 11 месяцев , то и курс нужно брать тоже за 11 месяцев средний.
Я указал курс 8 и 27 , при таких курсах средняя ЗП за 11 мес - 79,8% , как её можно накрутить до 90% мне в голову не доходит.
Покажите пример своих расчетов.
Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".
Faceless
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  #<1 ... 3185318631873188
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