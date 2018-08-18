Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
http://www.katani.dp.ua/ Не то чтоб идеальный источник, но правдоподобные наличные курсы, и есть возможность посмотреть архив за большой период
Понял. Если мы хотим избежать погрешностей и берем среднюю зарплату за 11 месяцев , то и курс нужно брать тоже за 11 месяцев средний. Я указал курс 8 и 27 , при таких курсах средняя ЗП за 11 мес - 79,8% , как её можно накрутить до 90% мне в голову не доходит. Покажите пример своих расчетов.
Faceless написав:http://www.katani.dp.ua/ Не то чтоб идеальный источник, но правдоподобные наличные курсы, и есть возможность посмотреть архив за большой период
Понял. Если мы хотим избежать погрешностей и берем среднюю зарплату за 11 месяцев , то и курс нужно брать тоже за 11 месяцев средний. Я указал курс 8 и 27 , при таких курсах средняя ЗП за 11 мес - 79,8% , как её можно накрутить до 90% мне в голову не доходит. Покажите пример своих расчетов.
Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".