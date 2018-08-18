Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
http://www.katani.dp.ua/ Не то чтоб идеальный источник, но правдоподобные наличные курсы, и есть возможность посмотреть архив за большой период
Понял. Если мы хотим избежать погрешностей и берем среднюю зарплату за 11 месяцев , то и курс нужно брать тоже за 11 месяцев средний. Я указал курс 8 и 27 , при таких курсах средняя ЗП за 11 мес - 79,8% , как её можно накрутить до 90% мне в голову не доходит. Покажите пример своих расчетов.
Faceless написав:http://www.katani.dp.ua/ Не то чтоб идеальный источник, но правдоподобные наличные курсы, и есть возможность посмотреть архив за большой период
Понял. Если мы хотим избежать погрешностей и берем среднюю зарплату за 11 месяцев , то и курс нужно брать тоже за 11 месяцев средний. Я указал курс 8 и 27 , при таких курсах средняя ЗП за 11 мес - 79,8% , как её можно накрутить до 90% мне в голову не доходит. Покажите пример своих расчетов.
Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".
Natt написав:Ну если говорить о зп, то в валюте она у меня на 50% ниже, чем в 2013 г., если говорить о доходах в целом, то в этом году в долларах я таки вышла на уровень 2013 г.
Надеюсь, меня никогда не коснется проклятие "А шоб Вы жили на одну зарплату"
Флиман, чего вы сидите, вперед за валик и оттачивать навыки
я поки що б.у. та саморобні тумбочки збираюся облаштовувати, а потім плитку. Кста, знову накльовується клієнт на оренду, каже що якісь сімейні проблеми в нього і шукає собі житло. Як думаєте, клієнт не проблемний?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Natt написав:Ну если говорить о зп, то в валюте она у меня на 50% ниже, чем в 2013 г., если говорить о доходах в целом, то в этом году в долларах я таки вышла на уровень 2013 г.
Надеюсь, меня никогда не коснется проклятие "А шоб Вы жили на одну зарплату"
Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.