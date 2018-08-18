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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3186318731883189

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:19

  flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"

Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии :mrgreen:

Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:31

  Natt написав:
  flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"

Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии :mrgreen:

Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?

ладно, півроку на пенсії на дачі, півроку в бетоні.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Странная история, погибший был лось крепкий..но помер от одного удара...все под Богом ходим, поучительная история.

Убийство сотрудника госохраны. Все подробности.

https://korrespondent.net/ukraine/event ... odrobnosty
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:51

  Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".


Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:52

  Natt написав:
  flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"

Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии :mrgreen:

Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?


Вы будете першой дивчиной на сели )) Вы отказываетесь от такого титула ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:55

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".


Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.

Как Вы думаете, когда пересичный получает ЗП он:
    1. Копит остатки весь год и 31-го декабря покупает по среднегодовому курсу валюту.
    2. Каждый месяц покупает валюту по актуальному курсу
?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:56

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".


Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.

80% від з.п. 2013 року і вже маєм перекос торговельного (а може і платіжного баланса), живем на підкачці від донорів, випускаєм ОВГЗ під 20% у грн і виходим на зовнішній ринок запозичень під 10% у ЮСД.

при 100% від з.п. 2013 позичати буде хіба пуйло.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:58

  kyk написав:
  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".


Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.

Как Вы думаете, когда пересичный получает ЗП он:
    1. Копит остатки весь год и 31-го декабря покупает по среднегодовому курсу валюту.
    2. Каждый месяц покупает валюту по актуальному курсу
?


Я дал данные по курсу 27 и курсу 26
79,8% и 82,9%
Какие еще вам цифры нужны ?
Если мы берем среднюю заплату за 11 месяцев то и курс средний тоже надо брать за 11 месяцев.
если мы будем считать данные помесячно, то и курс берем помесячно.
Если считаете что я допустил ошибку, без проблем, выкладывайте свои расчеты, будем смотреть.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:03

  flyman написав:ладно, півроку на пенсії на дачі, півроку в бетоні.

Могу лук на подоконнике выращивать. Всё.

  zzzzzz написав:Вы будете першой дивчиной на сели )) Вы отказываетесь от такого титула ))

Боюсь, что первой и единственной :lol:
Natt
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