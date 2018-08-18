Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"
Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии
Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?
flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"
Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии
Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?
ладно, півроку на пенсії на дачі, півроку в бетоні.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"
Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии
Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?
Вы будете першой дивчиной на сели )) Вы отказываетесь от такого титула ))
Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".
Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.
80% від з.п. 2013 року і вже маєм перекос торговельного (а може і платіжного баланса), живем на підкачці від донорів, випускаєм ОВГЗ під 20% у грн і виходим на зовнішній ринок запозичень під 10% у ЮСД.
при 100% від з.п. 2013 позичати буде хіба пуйло.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".
Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.
Как Вы думаете, когда пересичный получает ЗП он:
1. Копит остатки весь год и 31-го декабря покупает по среднегодовому курсу валюту. 2. Каждый месяц покупает валюту по актуальному курсу
?
Я дал данные по курсу 27 и курсу 26 79,8% и 82,9% Какие еще вам цифры нужны ? Если мы берем среднюю заплату за 11 месяцев то и курс средний тоже надо брать за 11 месяцев. если мы будем считать данные помесячно, то и курс берем помесячно. Если считаете что я допустил ошибку, без проблем, выкладывайте свои расчеты, будем смотреть.