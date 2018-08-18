Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".
Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.
На форуме многие могут подтвердить, мне не проблема признать свою ошибку, если такова была. Но вам лень даже прочесть и понять, какие цифры откуда, вы лепите черт знает что и ждете, что я вам еще буду что-то доказывать. Если вам просто лень вникнуть, то незачем засорять эфир