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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:19
zzzzzz написав:
А как вам титул мисс Житомирщина ?
місіс Нова Буча
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:50
antonivs3 написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
аутентичнененько
бедно, но чисто [/img]
Мне очень нравятся такие мопы
И мне- предпочитаю такие МОПам 90%% новостроев
главное шоп в них корона помещалась, у меня чуток получше, но и эти вполне бы устроили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:55
kingkongovets написав: antonivs3 написав: Kostia написав:
Мне очень нравятся такие мопы
И мне- предпочитаю такие МОПам 90%% новостроев
главное шоп в них корона помещалась, у меня чуток получше, но и эти вполне бы устроили
так вы служили в АТО или нет?
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:24
zzzzzz написав: Faceless написав:
Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".
Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.
На форуме многие могут подтвердить, мне не проблема признать свою ошибку, если такова была. Но вам лень даже прочесть и понять, какие цифры откуда, вы лепите черт знает что и ждете, что я вам еще буду что-то доказывать. Если вам просто лень вникнуть, то незачем засорять эфир
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35
Natt написав: Nemo написав:
Мисс Кривой Рог
Стесняюсь спросить - каким боком?
А вообще по ходу фройляйн Ирпень
Фройлян Ирпень это так романтично, что я бы вас того... в честь праздника
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