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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3187318831893190

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:19

  zzzzzz написав:А как вам титул мисс Житомирщина ? :mrgreen:

місіс Нова Буча
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Kostia написав:
  kingkongovets написав:аутентичнененько
бедно, но чисто [/img]

Мне очень нравятся такие мопы

И мне- предпочитаю такие МОПам 90%% новостроев


главное шоп в них корона помещалась, у меня чуток получше, но и эти вполне бы устроили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:53

  flyman написав:
  zzzzzz написав:А как вам титул мисс Житомирщина ? :mrgreen:

місіс Нова Буча

Мисс Кривой Рог :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:55

  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:
  Kostia написав:Мне очень нравятся такие мопы

И мне- предпочитаю такие МОПам 90%% новостроев


главное шоп в них корона помещалась, у меня чуток получше, но и эти вполне бы устроили

так вы служили в АТО или нет?
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:13

  Nemo написав:Мисс Кривой Рог :)

Стесняюсь спросить - каким боком?
А вообще по ходу фройляйн Ирпень :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:24

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".


Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.

На форуме многие могут подтвердить, мне не проблема признать свою ошибку, если такова была. Но вам лень даже прочесть и понять, какие цифры откуда, вы лепите черт знает что и ждете, что я вам еще буду что-то доказывать. Если вам просто лень вникнуть, то незачем засорять эфир
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35

  Natt написав:
  Nemo написав:Мисс Кривой Рог :)

Стесняюсь спросить - каким боком?
А вообще по ходу фройляйн Ирпень :mrgreen:

Фройлян Ирпень это так романтично, что я бы вас того... в честь праздника ;)
Nemo
 
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