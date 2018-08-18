Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".
Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.
На форуме многие могут подтвердить, мне не проблема признать свою ошибку, если такова была. Но вам лень даже прочесть и понять, какие цифры откуда, вы лепите черт знает что и ждете, что я вам еще буду что-то доказывать. Если вам просто лень вникнуть, то незачем засорять эфир
flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"
Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии
Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?
Человек самое быстро адаптирующееся млекопитающее. Была бы любовь, а в бетоне или в мазанке - не суть важно. Флайман - очень достойный вариант. За ним - как за каменной стеной. А если валик освоит, то вообще цены ему не будет.