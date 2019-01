Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:21

Natt написав: flyman написав: Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії" Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"

Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии



Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите? Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсииНо есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?





- Вы такая красивая... Как Бельмондо!



...



- Марго, если бы мы встретились с Вами раньше...

- Когда раньше?

- До того, как я встретил свою...

- И что было бы?

- А было бы всё. И всё было бы ваше - и хата, и 17 бычков, и поросята, и птыця, и машина, и минитрактор (и цоколь, б***!!! )

- И что бы я со всем этим делала??

- Вы бы ничего не делала. Ты бы царила

- Загорулько (тобто флай), вернитесь на землю.

- Не хочу ...





Круиз или разводное путешествие (с) - Вы такая красивая... Как Бельмондо!...- Марго, если бы мы встретились с Вами раньше...- Когда раньше?- До того, как я встретил свою...- И что было бы?- А было бы всё. И всё было бы ваше - и хата, и 17 бычков, и поросята, и птыця, и машина, и минитрактор (и цоколь, б***!!!- И что бы я со всем этим делала??- Вы бы ничего не делала. Ты бы царила- Загорулько (тобто флай), вернитесь на землю.- Не хочу ...Круиз или разводное путешествие (с)

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.