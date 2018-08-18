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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3188318931903191>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:53

  flyman написав:
  zzzzzz написав:А как вам титул мисс Житомирщина ? :mrgreen:

місіс Нова Буча

Мисс Кривой Рог :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:55

  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:
  Kostia написав:Мне очень нравятся такие мопы

И мне- предпочитаю такие МОПам 90%% новостроев


главное шоп в них корона помещалась, у меня чуток получше, но и эти вполне бы устроили

так вы служили в АТО или нет?
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:13

  Nemo написав:Мисс Кривой Рог :)

Стесняюсь спросить - каким боком?
А вообще по ходу фройляйн Ирпень :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:24

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Я все расписал выше. Как говорит ДС, читайте "шевеля губами".


Зачем мне читать шевеля губами если я все посчитал )) Коллега, если вы допустили ошибку в своих расчетах имейте мужество её признать, в этом нет ничего зазорного.

На форуме многие могут подтвердить, мне не проблема признать свою ошибку, если такова была. Но вам лень даже прочесть и понять, какие цифры откуда, вы лепите черт знает что и ждете, что я вам еще буду что-то доказывать. Если вам просто лень вникнуть, то незачем засорять эфир
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35

  Natt написав:
  Nemo написав:Мисс Кривой Рог :)

Стесняюсь спросить - каким боком?
А вообще по ходу фройляйн Ирпень :mrgreen:

Фройлян Ирпень это так романтично, что я бы вас того... в честь праздника ;)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

драка с домушниками в кт
31/12/18

https://youtu.be/0kM7e7drrhQ

зы: охраняемая территория, бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:54

  Natt написав:
  flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"

Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии :mrgreen:

Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?

Человек самое быстро адаптирующееся млекопитающее. Была бы любовь, а в бетоне или в мазанке - не суть важно. Флайман - очень достойный вариант. За ним - как за каменной стеной. А если валик освоит, то вообще цены ему не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:24

  kingkongovets написав:драка с домушниками в кт
31/12/18

https://youtu.be/0kM7e7drrhQ

зы: охраняемая территория, бггг

Новобуди, пся Крев!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:48

  airmax78 написав: А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне.

Надо быть ровным пацаном на ровном районе.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:21

  Natt написав:
  flyman написав:Якщо будем жити разом (можна в селі в спадщині на Житомирщині) і здавати в оренду мій цоколь, то буде "невеличка добавка до пенсії"

Флай, очень романтичное предложение. Особенно упоминание о пенсии :mrgreen:

Но есть проблема - я дитя бетона, картоху и курицу видела только на прилавке, почти не отличаю фитофтору от фитонцидов, страдаю арахнофобией и искренне считаю, что отопление включается с помощью маленькой кнопочки, а не дров. Смерти моей хотите?



- Вы такая красивая... Как Бельмондо! :)

...

- Марго, если бы мы встретились с Вами раньше...
- Когда раньше?
- До того, как я встретил свою...
- И что было бы?
- А было бы всё. И всё было бы ваше - и хата, и 17 бычков, и поросята, и птыця, и машина, и минитрактор (и цоколь, б***!!! :) )
- И что бы я со всем этим делала??
- Вы бы ничего не делала. Ты бы царила :mrgreen:
- Загорулько (тобто флай), вернитесь на землю.
- Не хочу ...


Круиз или разводное путешествие (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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