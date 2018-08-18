Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
airmax78 написав:Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
Предлагаю прикрутить голосовалку по этому поводу. Кто "за", кто "очень за", кто "за-за-за", и "горько!" Результаты сбросим Флаю. Натт информировать не будем - пускай Флай украдет девушку в лучших традициях "Кавказской пленницы".
«Встановлено факт, що ціла низка забудовників використовує нелегальну робочу силу і таким чином мінімізує свою базу оподаткування. Ми також проаналізували фізичних осіб, які легалізують або мають значні обсяги легалізації нерухомості, при цьому сплачують 5% податку на доходи фізосіб плюс 1,5% військового збору - замість 18% податку на прибуток, а також 22% ЄСВ і 20% ПДВ, які передбачені в разі ведення господарської діяльності. Різниця досить істотна», – підкреслив в.о. заступника Голови ДФС.
Так, було визначено фізичних осіб, які протягом року реалізували понад тисячу об’єктів нерухомого майна. За словами Євгена Бамбізова, згідно з положеннями Господарського кодексу така діяльність підпадає під визначення підприємництва, а суб’єкти, які займаються такої діяльністю, – підприємці.
«Перелік цих фізосіб ми довели до наших регіональних підрозділів і щодо них активно ведеться робота. Найбільша їх кількість - в Києві і області. Щодо 9 платників ми вже закінчили перевірки і донарахували понад 220 млн гривень. Ми всіх попередили: або добровільно приходимо до збільшення оподаткування, або це робимо примусово через контрольну роботу. Добровільно поки ніхто не погодився», – розповів Євген Бамбізов.