|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:17
Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:31
Предлагаю прикрутить голосовалку по этому поводу.
Кто "за", кто "очень за", кто "за-за-за", и "горько!"
Результаты сбросим Флаю.
Натт информировать не будем - пускай Флай украдет девушку в лучших традициях "Кавказской пленницы".
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
збоченці
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|