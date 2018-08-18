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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3188318931903191

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:17

Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:31

  airmax78 написав:Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.

Предлагаю прикрутить голосовалку по этому поводу.
Кто "за", кто "очень за", кто "за-за-за", и "горько!"
Результаты сбросим Флаю.
Натт информировать не будем - пускай Флай украдет девушку в лучших традициях "Кавказской пленницы".
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

збоченці
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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