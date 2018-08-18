Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
airmax78 написав:Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
Предлагаю прикрутить голосовалку по этому поводу. Кто "за", кто "очень за", кто "за-за-за", и "горько!" Результаты сбросим Флаю. Натт информировать не будем - пускай Флай украдет девушку в лучших традициях "Кавказской пленницы".
«Встановлено факт, що ціла низка забудовників використовує нелегальну робочу силу і таким чином мінімізує свою базу оподаткування. Ми також проаналізували фізичних осіб, які легалізують або мають значні обсяги легалізації нерухомості, при цьому сплачують 5% податку на доходи фізосіб плюс 1,5% військового збору - замість 18% податку на прибуток, а також 22% ЄСВ і 20% ПДВ, які передбачені в разі ведення господарської діяльності. Різниця досить істотна», – підкреслив в.о. заступника Голови ДФС.
Так, було визначено фізичних осіб, які протягом року реалізували понад тисячу об’єктів нерухомого майна. За словами Євгена Бамбізова, згідно з положеннями Господарського кодексу така діяльність підпадає під визначення підприємництва, а суб’єкти, які займаються такої діяльністю, – підприємці.
«Перелік цих фізосіб ми довели до наших регіональних підрозділів і щодо них активно ведеться робота. Найбільша їх кількість - в Києві і області. Щодо 9 платників ми вже закінчили перевірки і донарахували понад 220 млн гривень. Ми всіх попередили: або добровільно приходимо до збільшення оподаткування, або це робимо примусово через контрольну роботу. Добровільно поки ніхто не погодився», – розповів Євген Бамбізов.
airmax78 написав:Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
предлагаю найти вам нормальную толстожопую еврейку которая за три года родит вам четверых детей чтоб вам не стыдно было перед родственниками...
Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тысяч гривен.
Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога в апелляционном порядке.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тысяч гривен.
Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога в апелляционном порядке.