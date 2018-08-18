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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:17

Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:31

  airmax78 написав:Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.

Предлагаю прикрутить голосовалку по этому поводу.
Кто "за", кто "очень за", кто "за-за-за", и "горько!"
Результаты сбросим Флаю.
Натт информировать не будем - пускай Флай украдет девушку в лучших традициях "Кавказской пленницы".
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

збоченці
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:54

«Встановлено факт, що ціла низка забудовників використовує нелегальну робочу силу і таким чином мінімізує свою базу оподаткування. Ми також проаналізували фізичних осіб, які легалізують або мають значні обсяги легалізації нерухомості, при цьому сплачують 5% податку на доходи фізосіб плюс 1,5% військового збору - замість 18% податку на прибуток, а також 22% ЄСВ і 20% ПДВ, які передбачені в разі ведення господарської діяльності. Різниця досить істотна», – підкреслив в.о. заступника Голови ДФС.

Так, було визначено фізичних осіб, які протягом року реалізували понад тисячу об’єктів нерухомого майна. За словами Євгена Бамбізова, згідно з положеннями Господарського кодексу така діяльність підпадає під визначення підприємництва, а суб’єкти, які займаються такої діяльністю, – підприємці.

«Перелік цих фізосіб ми довели до наших регіональних підрозділів і щодо них активно ведеться робота. Найбільша їх кількість - в Києві і області. Щодо 9 платників ми вже закінчили перевірки і донарахували понад 220 млн гривень. Ми всіх попередили: або добровільно приходимо до збільшення оподаткування, або це робимо примусово через контрольну роботу. Добровільно поки ніхто не погодився», – розповів Євген Бамбізов.

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/362503.html


Я вот что-то не понял про физ.лиц которые реализовали столько объектов недвижимости,это что за схема ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:59

  airmax78 написав:Мы должны создать хотя бы одну семью на ветке. Поэтому прошу перестать шутить на эту тему. Хвалите Флая, хвалите Натт. Говорите как они отлично друг другу подходят. Глядишь и срастется что-то. Жизнь такая короткая, чтобы не выйти замуж/не жениться лишний раз.

предлагаю найти вам нормальную толстожопую еврейку которая за три года родит вам четверых детей чтоб вам не стыдно было перед родственниками...
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:12

Неожиданно. По вчерашнему боксеру.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тысяч гривен.

Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога в апелляционном порядке.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/4/7203009/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:18

  zzzzzz написав:Неожиданно. По вчерашнему боксеру.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тысяч гривен.

Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога в апелляционном порядке.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/4/7203009/

Зед, у боксера очень хороший адвокат. И да, это несчастный случай по не осторожности. Явка с повинной и далее видео где 3 на одного идут на пользу боксера.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:21

stm
Я тоже считаю что есть какая-то информация которую мы не знаем . Вполне может быть что это компания была еще и нетрезвая, и они были инициаторами конфликта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:Зед, у боксера очень хороший адвокат. И да, это несчастный случай по не осторожности. Явка с повинной и далее видео где 3 на одного идут на пользу боксера.


да)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:39

  kingkongovets написав:
stm написав:Зед, у боксера очень хороший адвокат. И да, это несчастный случай по не осторожности. Явка с повинной и далее видео где 3 на одного идут на пользу боксера.


да)

Шо да? Ты чё не только АТОвец но и адвокат?
Так ты служил в АТО или только примазываешься как и к блатным со словесным набором "метёлка" и т.д.
Клоун...
Nemo
 
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