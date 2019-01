Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:14

один собак боится, второй боксеров с блатной походкой, третий ваще ссыт по двору от машины до подъезда 30 метров пройти

с такими в атаку не пойдешь, а потом рефлексируют шо те кто на это способен излишне эмоциональны и сначала бьют, а потом думают

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.