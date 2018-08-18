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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3189319031913192

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:42

  kingkongovets написав:драка с домушниками в кт
31/12/18

https://youtu.be/0kM7e7drrhQ

зы: охраняемая территория, бггг

Охрана ещё расскажет и покажет что, где, у кого, и в каком количестве. На видео охрана действует, как минимум, странно.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:44

hume
особенно меня поразило как охранник нож пододвигал к домушнику ,это псдц
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:45

"Это была словесная перепалка между подозреваемым и людьми, которые подъехали на машине. По его словам, они чуть не задавили его собаку. Он им сделал замечание. В ходе перепалки подозреваемый нанес смертельный удар"

Урот-собачатник заради своєї собаки вбив ні в чому не повинну людину.

До речі, Гітлер теж любив собак.
І ненавидів людей

https://m.censor.net.ua/news/3105078/bo ... 2_mesyatsa
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:58

  Frant написав:"Это была словесная перепалка между подозреваемым и людьми, которые подъехали на машине. По его словам, они чуть не задавили его собаку. Он им сделал замечание. В ходе перепалки подозреваемый нанес смертельный удар"

Урот-собачатник заради своєї собаки вбив ні в чому не повинну людину.

До речі, Гітлер теж любив собак.
І ненавидів людей

https://m.censor.net.ua/news/3105078/bo ... 2_mesyatsa



Ви щось маєте проти собак? Чи може котиків? Які щиро люблять своїх госпордарів.
Тварини однозначно заслуговують більше любові на відміну від багатьох людей.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:09

  Viktor написав:
  Frant написав:"Это была словесная перепалка между подозреваемым и людьми, которые подъехали на машине. По его словам, они чуть не задавили его собаку. Он им сделал замечание. В ходе перепалки подозреваемый нанес смертельный удар"

Урот-собачатник заради своєї собаки вбив ні в чому не повинну людину.

До речі, Гітлер теж любив собак.
І ненавидів людей

https://m.censor.net.ua/news/3105078/bo ... 2_mesyatsa



Ви щось маєте проти собак? Чи може котиків? Які щиро люблять своїх госпордарів.
Тварини однозначно заслуговують більше любові на відміну від багатьох людей.

Заради собак варто вбивати людину????

Собаки засирають дитячі майданчики своїм лайном, намагаються обгавкати перехожих, гавкають у квартирах і т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

один собак боится, второй боксеров с блатной походкой, третий ваще ссыт по двору от машины до подъезда 30 метров пройти
с такими в атаку не пойдешь, а потом рефлексируют шо те кто на это способен излишне эмоциональны и сначала бьют, а потом думают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 3189319031913192
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