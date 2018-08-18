Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
один собак боится, второй боксеров с блатной походкой, третий ваще ссыт по двору от машины до подъезда 30 метров пройти с такими в атаку не пойдешь, а потом они рефлексируют шо те кто на это способен излишне эмоциональны и сначала бьют, а потом думают
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 січ, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту. Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання. 2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.
Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту. Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання. 2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.
Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту. Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання. 2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.
Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту. Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання. 2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.