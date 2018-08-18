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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31903191319231933194>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:44

hume
особенно меня поразило как охранник нож пододвигал к домушнику ,это псдц
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

один собак боится, второй боксеров с блатной походкой, третий ваще ссыт по двору от машины до подъезда 30 метров пройти
с такими в атаку не пойдешь, а потом они рефлексируют шо те кто на это способен излишне эмоциональны и сначала бьют, а потом думают
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 січ, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:36

Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту.
Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання.
2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.

https://www.poglyad.tv/bezstrokova-akts ... u-v-buchi/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:40

  zzzzzz написав:
Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту.
Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання.
2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.

https://www.poglyad.tv/bezstrokova-akts ... u-v-buchi/



Така доля чекає більшість київських новобудів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:50

  Frant написав:
  zzzzzz написав:
Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту.
Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання.
2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.

https://www.poglyad.tv/bezstrokova-akts ... u-v-buchi/



Така доля чекає більшість київських новобудів.

не большинство, думаю до 10%
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:58

  zzzzzz написав:
Ошукані мешканці Житлового Комплексу Форест Ленд в Бучі оголосили безстрокову акцію протесту.
Під стінами зачиненого відділу продажів ошукані інвестори поставили намет, розпалили багаття та шини. Ця типова для нашого регіону історія розпочалася ще 4 роки тому. Пан Немерюк, який є власником ЖК Форест ленд, не пошкодував грошей на яскраву та переконливу рекламу про райський куточок на околиці міста. На солодкі обіцянки купилися чимало людей, які зараз і без грошей і без омріяного помешкання.
2 роки тому будівництво завмерло. Відділ продажів зачинили, а Немерюк з того часу переховується від людей. Як виявилося, такі ж проблеми з його будовами не лише в Бучі.

https://www.poglyad.tv/bezstrokova-akts ... u-v-buchi/



Ничего странного, если не готов расстаться с суммой вкинутой в котлован, то не стоит в него лезть. Теперь опять пикеты и хотьба с плакатами. Нужно покупать готовое.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Малевича 20, кто то что то знает?

https://m.novostroyki.lun.ua/жк-остроград-киев

4х25 на малевича выглядит угрожающе.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:04

  hume написав:Малевича 20, кто то что то знает?

https://m.novostroyki.lun.ua/жк-остроград-киев

4х25 на малевича выглядит угрожающе.


В предыдущем посте пишешь что нужно покупать готовое а тут Малевича интересуешься)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:10

  zzzzzz написав:stm
Я тоже считаю что есть какая-то информация которую мы не знаем . Вполне может быть что это компания была еще и нетрезвая, и они были инициаторами конфликта.


Согласен, что наиболее правдоподобной выглядит версия, что именно ДСОвцы "быковали", но дружки погибшего рассказывают совсем другую историю: https://krapka.club/vasya-upal-a-on-sto ... C_K488zalN
А других свидетелей нет и пока инкриминируют 115...
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 04 січ, 2019 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:10

  zzzzzz написав:
  hume написав:Малевича 20, кто то что то знает?

https://m.novostroyki.lun.ua/жк-остроград-киев

4х25 на малевича выглядит угрожающе.


В предыдущем посте пишешь что нужно покупать готовое а тут Малевича интересуешься)

Это инвестиция, квартиру себе я врядли бы брал на котловане. Ну а если что, то с плакатом точно ходить не буду.

Пс
Конговец, видите, уже начал мониторить Малевича.
hume
 
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