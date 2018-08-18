Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:19

Anadonta написав: [https://krapka.club/vasya-upal-a-on-stoyal-ryadom-i-nasmehalsya-druzya-ohrannika-prezidenta-o-detalyah-ubiystva/#.XC_K488zalN

А других свидетелей нет и пока инкриминируют 115... [https://krapka.club/vasya-upal-a-on-stoyal-ryadom-i-nasmehalsya-druzya-ohrannika-prezidenta-o-detalyah-ubiystva/#.XC_K488zalNА других свидетелей нет и пока инкриминируют 115...

Как вариант похоже на правду. Если всё так разложат, то боксёру вафли. Хотя и так понятно, что вафли. Как правило, и на ютубе много видео, что умирают от таких ударов от неожиданности самого удара. На самооборону это не потянет, тем более человек вряд ли бы начинал конфликт зная, что жена с маленьким ребёнком в машине.ПсВсё таки, если не ошибаюсь, кулаки проф боксёра приравниваются к холоднлму оружию в некоторых штатах, но не у нас. На суде это будет отягощающее, проф боксёр должен понимать, что может нанести смертельный удар.