hume написав:Конговец, видите, уже начал мониторить Малевича.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:19
Были в гостях пили чай
Скорее всего были бухие и начали своими корочками быковать.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:19
Как вариант похоже на правду. Если всё так разложат, то боксёру вафли. Хотя и так понятно, что вафли. Как правило, и на ютубе много видео, что умирают от таких ударов от неожиданности самого удара. На самооборону это не потянет, тем более человек вряд ли бы начинал конфликт зная, что жена с маленьким ребёнком в машине.
Пс
Всё таки, если не ошибаюсь, кулаки проф боксёра приравниваются к холоднлму оружию в некоторых штатах, но не у нас. На суде это будет отягощающее, проф боксёр должен понимать, что может нанести смертельный удар.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:25
hume
Подождем экспертизу о причинах смерти.
Понятно что УДОшники будут петь в одну дудочку.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еще раз типичное убийство по неосторожности, в самом суровом случае до 5 лет, и этого не будет, вот увидите.
Начисто отсутствует умысел убивать, был умысел дать по лицу.
Человек шел гулять, он никого не планировал убивать, он не готовился к убийству, он не прыгал ногами по голове упавшего, у него не было мотива убивать.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:33
Эксрертиза не нужна, главное это видео, а на нём всё совсем не в пользу боксёра.
1. Компания разговаривает (хз о чём) но никто не бычит, не толкается, стволом не машет.
2. Неожиданный удар от оппонента.
3. Человек падает замертво (скорее всего)
4. Ударивший уходит, не оказав первую помощь, не дождавшись наряда.
5. Ударивший оказывается проф боксёром в тяжёлом весе.
Кто занимался боксом, тот знает, что когда масса переваливает за 80-85 удары становятся очень серьёзными. К этому прибавить поставленный удар, вероятно с бьющей руки и вот вам результат. В общем будем наблюдать за ситуацией.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:38
В атаку - это другое. Если каждый раз от машины до подъезда с настроем "как в атаку" ходить, мысленно прощаясь с жизнью и будучи готовым к любому повороту событий - то ну его нах такую жизнь.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:44
Нужно почитать ук. Сомневаюсь, что удар оппонента по лицу вне ринга приравнивается к убийству по неосторожности.
Одно дело когда ты 150кг здоровяк упал в гололёд на бабушку (условно), и совсем другое, когда ты осознанно наносишь удар в голову. В общем в ук не силён, буду смотреть на развязку сей истории.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:45
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