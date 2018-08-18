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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3191319231933194>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Конговец, видите, уже начал мониторить Малевича.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:19

  Anadonta написав:
Согласен, что наиболее правдоподобной выглядит версия, что именно ДСОвцы "быковали", но дружки погибшего рассказывают совсем другую историю: https://krapka.club/vasya-upal-a-on-sto ... C_K488zalN
А других свидетелей нет и пока инкриминируют 115...


Были в гостях пили чай :mrgreen:
Скорее всего были бухие и начали своими корочками быковать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:19

  Anadonta написав:[https://krapka.club/vasya-upal-a-on-stoyal-ryadom-i-nasmehalsya-druzya-ohrannika-prezidenta-o-detalyah-ubiystva/#.XC_K488zalN
А других свидетелей нет и пока инкриминируют 115...

Как вариант похоже на правду. Если всё так разложат, то боксёру вафли. Хотя и так понятно, что вафли. Как правило, и на ютубе много видео, что умирают от таких ударов от неожиданности самого удара. На самооборону это не потянет, тем более человек вряд ли бы начинал конфликт зная, что жена с маленьким ребёнком в машине.

Пс
Всё таки, если не ошибаюсь, кулаки проф боксёра приравниваются к холоднлму оружию в некоторых штатах, но не у нас. На суде это будет отягощающее, проф боксёр должен понимать, что может нанести смертельный удар.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:25

hume
Подождем экспертизу о причинах смерти.
Понятно что УДОшники будут петь в одну дудочку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Всё таки, если не ошибаюсь, кулаки проф боксёра приравниваются к холоднлму оружию в некоторых штатах, но не у нас. На суде это будет отягощающее, проф боксёр должен понимать, что может нанести смертельный удар.


Еще раз типичное убийство по неосторожности, в самом суровом случае до 5 лет, и этого не будет, вот увидите.
Начисто отсутствует умысел убивать, был умысел дать по лицу.
Человек шел гулять, он никого не планировал убивать, он не готовился к убийству, он не прыгал ногами по голове упавшего, у него не было мотива убивать.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:33

  zzzzzz написав:hume
Подождем экспертизу о причинах смерти.
Понятно что УДОшники будут петь в одну дудочку.

Эксрертиза не нужна, главное это видео, а на нём всё совсем не в пользу боксёра.
1. Компания разговаривает (хз о чём) но никто не бычит, не толкается, стволом не машет.
2. Неожиданный удар от оппонента.
3. Человек падает замертво (скорее всего)
4. Ударивший уходит, не оказав первую помощь, не дождавшись наряда.
5. Ударивший оказывается проф боксёром в тяжёлом весе.

Кто занимался боксом, тот знает, что когда масса переваливает за 80-85 удары становятся очень серьёзными. К этому прибавить поставленный удар, вероятно с бьющей руки и вот вам результат. В общем будем наблюдать за ситуацией.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:38

  kingkongovets написав:один собак боится, второй боксеров с блатной походкой, третий ваще ссыт по двору от машины до подъезда 30 метров пройти
с такими в атаку не пойдешь, а потом они рефлексируют шо те кто на это способен излишне эмоциональны и сначала бьют, а потом думают

В атаку - это другое. Если каждый раз от машины до подъезда с настроем "как в атаку" ходить, мысленно прощаясь с жизнью и будучи готовым к любому повороту событий - то ну его нах такую жизнь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Все вокруг в дерьме, а я в белом фраке"(с)
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:44

  freeze написав:
hume написав:Всё таки, если не ошибаюсь, кулаки проф боксёра приравниваются к холоднлму оружию в некоторых штатах, но не у нас. На суде это будет отягощающее, проф боксёр должен понимать, что может нанести смертельный удар.


Еще раз типичное убийство по неосторожности, в самом суровом случае до 5 лет, и этого не будет, вот увидите.
Начисто отсутствует умысел убивать, был умысел дать по лицу.
Человек шел гулять, он никого не планировал убивать, он не готовился к убийству, он не прыгал ногами по голове упавшего, у него не было мотива убивать.

Нужно почитать ук. Сомневаюсь, что удар оппонента по лицу вне ринга приравнивается к убийству по неосторожности.
Одно дело когда ты 150кг здоровяк упал в гололёд на бабушку (условно), и совсем другое, когда ты осознанно наносишь удар в голову. В общем в ук не силён, буду смотреть на развязку сей истории.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:45

  airmax78 написав:"Все вокруг в дерьме, а я в белом фраке"(с)0l]

Зато тёпленько
hume
 
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