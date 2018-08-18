Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:"Все вокруг в дерьме, а я в белом фраке"(с)0l]
Зато тёпленько
И без красоты не обошлось: индивидуальное окно от пола до потолка - ни у кого такого в доме нет. А "ненужные" французские балконы заложил кирпичом - "Исправил ошибку архитектора"(с) Вот как дом выглядел когда-то (совсем не так давно): Убого? Не то слово. Зато как теперь: Душа радуется такому преображению.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 04 січ, 2019 23:57, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:В атаку - это другое. Если каждый раз от машины до подъезда с настроем "как в атаку" ходить, мысленно прощаясь с жизнью и будучи готовым к любому повороту событий - то ну его нах такую жизнь.
и вот как тут промолчать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:Всё таки, если не ошибаюсь, кулаки проф боксёра приравниваются к холоднлму оружию в некоторых штатах, но не у нас. На суде это будет отягощающее, проф боксёр должен понимать, что может нанести смертельный удар.
Еще раз типичное убийство по неосторожности, в самом суровом случае до 5 лет, и этого не будет, вот увидите. Начисто отсутствует умысел убивать, был умысел дать по лицу. Человек шел гулять, он никого не планировал убивать, он не готовился к убийству, он не прыгал ногами по голове упавшего, у него не было мотива убивать.
Согласен, что на 115 не тянет, т. к. умысла не было. Но об условном и речи быть не может, а в тюрьме ему сладко не будет, учитывая все нюансы. Парень одним неверным поступком поломал жизнь и себе, и еще многим...
Anadonta написав:Согласен, что на 115 не тянет, т. к. умысла не было. Но об условном и речи быть не может, а в тюрьме ему сладко не будет, учитывая все нюансы. Парень одним неверным поступком поломал жизнь и себе, и еще многим...
Может годик отсидит пока будет идти следствие. Ну а там зачтут срок предварительного заключения и по УДО выпустят. насчет несладко в тюрьме, не знаю, но убийство УДОшника это почти как убийство мусора.
kingkongovets Судя по удару и падению переломов шеи и свода черепа не были, нос и челюсть то такэ. Учитывая что кэп3 в 23 года купил квартиру в Киеве(на той Золотой Миле?) и был чёрным ниндзей плюс братва с ксивами рядом - мог нахамить не по детски, у меня Яну знакомой так ноги в шести местах переломали на трассе Москва-Симферополь и подыхать в тени его 166го GLa 550го бросили, мама на второй день Серёжу борзенького своего отыскала. Та то всего лишь нотариус-молодое дарование с переделанным Фортом - а тут три быка при наградном и с погонами. Однозначно верю.
kingkongovets Судя по удару и падению переломов шеи и свода черепа не было, нос и челюсть то такэ. Значит точно как вокалист АС/DC блевотиной собственной захлебнулся. Учитывая что кэп3 в 23 года купил квартиру в Киеве(на той Золотой Миле?) и был чёрным ниндзей плюс братва с ксивами рядом - мог нахамить не по детски, у меня сынуле знакомой так ноги в шести местах переломали на трассе Москва-Симферополь и подыхать в тени его 166го GLa 550го бросили, мама на второй день Серёжу борзенького своего отыскала. Та то всего лишь нотариус-молодое дарование с переделанным Фортом на подрез с разборками ринулся - а тут три быка при наградном и с погонами. Однозначно верю.
барабашов написав:kingkongovets Судя по удару и падению переломов шеи и свода черепа не было, нос и челюсть то такэ. Значит точно как вокалист АС/DC блевотиной собственной захлебнулся. Учитывая что кэп3 в 23 года купил квартиру в Киеве(на той Золотой Миле?) и был чёрным ниндзей плюс братва с ксивами рядом - мог нахамить не по детски, у меня сынуле знакомой так ноги в шести местах переломали на трассе Москва-Симферополь и подыхать в тени его 166го GLa 550го бросили, мама на второй день Серёжу борзенького своего отыскала. Та то всего лишь нотариус-молодое дарование с переделанным Фортом на подрез с разборками ринулся - а тут три быка при наградном и с погонами. Однозначно верю.
я тоже за Петю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.