RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3191319231933194

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:48

  hume написав:
  airmax78 написав:"Все вокруг в дерьме, а я в белом фраке"(с)0l]

Зато тёпленько

И без красоты не обошлось: индивидуальное окно от пола до потолка - ни у кого такого в доме нет. А "ненужные" французские балконы заложил кирпичом - "Исправил ошибку архитектора"(с)
Вот как дом выглядел когда-то (совсем не так давно):
Зображення
Убого? Не то слово. Зато как теперь:
Зображення
Душа радуется такому преображению.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 04 січ, 2019 23:57, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
Повідомлень: 27378
З нами з: 25.10.12
Подякував: 709 раз.
Подякували: 3035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:В атаку - это другое. Если каждый раз от машины до подъезда с настроем "как в атаку" ходить, мысленно прощаясь с жизнью и будучи готовым к любому повороту событий - то ну его нах такую жизнь.


и вот как тут промолчать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 05.06.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:53

  freeze написав:
hume написав:Всё таки, если не ошибаюсь, кулаки проф боксёра приравниваются к холоднлму оружию в некоторых штатах, но не у нас. На суде это будет отягощающее, проф боксёр должен понимать, что может нанести смертельный удар.


Еще раз типичное убийство по неосторожности, в самом суровом случае до 5 лет, и этого не будет, вот увидите.
Начисто отсутствует умысел убивать, был умысел дать по лицу.
Человек шел гулять, он никого не планировал убивать, он не готовился к убийству, он не прыгал ногами по голове упавшего, у него не было мотива убивать.


Согласен, что на 115 не тянет, т. к. умысла не было. Но об условном и речи быть не может, а в тюрьме ему сладко не будет, учитывая все нюансы. Парень одним неверным поступком поломал жизнь и себе, и еще многим...
Anadonta
 
Повідомлень: 396
З нами з: 25.11.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:59

  Anadonta написав:Согласен, что на 115 не тянет, т. к. умысла не было. Но об условном и речи быть не может, а в тюрьме ему сладко не будет, учитывая все нюансы. Парень одним неверным поступком поломал жизнь и себе, и еще многим...


Может годик отсидит пока будет идти следствие. Ну а там зачтут срок предварительного заключения и по УДО выпустят.
насчет несладко в тюрьме, не знаю, но убийство УДОшника это почти как убийство мусора.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30021
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2944 раз.
Подякували: 4933 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Я застрелю тебе і мені нічого не буде": чому Петро Очеретяний вдарив Хмелюка

https://www.google.com/amp/s/www.uaport ... elyuka.htm
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 05.06.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:18

kingkongovets Судя по удару и падению переломов шеи и свода черепа не были, нос и челюсть то такэ. Учитывая что кэп3 в 23 года купил квартиру в Киеве(на той Золотой Миле?) и был чёрным ниндзей плюс братва с ксивами рядом - мог нахамить не по детски, у меня Яну знакомой так ноги в шести местах переломали на трассе Москва-Симферополь и подыхать в тени его 166го GLa 550го бросили, мама на второй день Серёжу борзенького своего отыскала. Та то всего лишь нотариус-молодое дарование с переделанным Фортом - а тут три быка при наградном и с погонами. Однозначно верю.
барабашов
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 16.06.15
Подякував: 123 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:18

kingkongovets Судя по удару и падению переломов шеи и свода черепа не было, нос и челюсть то такэ. Значит точно как вокалист АС/DC блевотиной собственной захлебнулся. Учитывая что кэп3 в 23 года купил квартиру в Киеве(на той Золотой Миле?) и был чёрным ниндзей плюс братва с ксивами рядом - мог нахамить не по детски, у меня сынуле знакомой так ноги в шести местах переломали на трассе Москва-Симферополь и подыхать в тени его 166го GLa 550го бросили, мама на второй день Серёжу борзенького своего отыскала. Та то всего лишь нотариус-молодое дарование с переделанным Фортом на подрез с разборками ринулся - а тут три быка при наградном и с погонами. Однозначно верю.
барабашов
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 16.06.15
Подякував: 123 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:kingkongovets Судя по удару и падению переломов шеи и свода черепа не было, нос и челюсть то такэ. Значит точно как вокалист АС/DC блевотиной собственной захлебнулся. Учитывая что кэп3 в 23 года купил квартиру в Киеве(на той Золотой Миле?) и был чёрным ниндзей плюс братва с ксивами рядом - мог нахамить не по детски, у меня сынуле знакомой так ноги в шести местах переломали на трассе Москва-Симферополь и подыхать в тени его 166го GLa 550го бросили, мама на второй день Серёжу борзенького своего отыскала. Та то всего лишь нотариус-молодое дарование с переделанным Фортом на подрез с разборками ринулся - а тут три быка при наградном и с погонами. Однозначно верю.


я тоже за Петю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 05.06.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:26

  kingkongovets написав:"Я застрелю тебе і мені нічого не буде": чому Петро Очеретяний вдарив Хмелюка

https://www.google.com/amp/s/www.uaport ... elyuka.htm


Очень похоже на правду. Рекомендую посмотреть сюжет как УДОшники защищали свадьбу Луценко .
Журналисты Схем снимали.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30021
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2944 раз.
Подякували: 4933 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 3191319231933194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1246, 1247, 1248
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12477 2177369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 21:45
hume
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4433
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66171)
05.01.2019 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.