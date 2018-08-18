airmax78 написав:В атаку - это другое. Если каждый раз от машины до подъезда с настроем "как в атаку" ходить, мысленно прощаясь с жизнью и будучи готовым к любому повороту событий - то ну его нах такую жизнь.
и вот как тут промолчать?
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и вот как тут промолчать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:53
Согласен, что на 115 не тянет, т. к. умысла не было. Но об условном и речи быть не может, а в тюрьме ему сладко не будет, учитывая все нюансы. Парень одним неверным поступком поломал жизнь и себе, и еще многим...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:59
Может годик отсидит пока будет идти следствие. Ну а там зачтут срок предварительного заключения и по УДО выпустят.
насчет несладко в тюрьме, не знаю, но убийство УДОшника это почти как убийство мусора.
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 00:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Я застрелю тебе і мені нічого не буде": чому Петро Очеретяний вдарив Хмелюка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:18
удалил
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 05 січ, 2019 02:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:18
kingkongovets Судя по удару и падению переломов шеи и свода черепа не было, нос и челюсть то такэ. Значит точно как вокалист АС/DC блевотиной собственной захлебнулся. Учитывая что кэп3 в 23 года купил квартиру в Киеве(на той Золотой Миле?) и был чёрным ниндзей плюс братва с ксивами рядом - мог нахамить не по детски, у меня сынуле знакомой так ноги в шести местах переломали на трассе Москва-Симферополь и подыхать в тени его 166го GLa 550го бросили, мама на второй день Серёжу борзенького своего отыскала. Та то всего лишь нотариус-молодое дарование с переделанным Фортом на подрез с разборками ринулся - а тут три быка при наградном и с погонами. Однозначно верю.
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я тоже за Петю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:26
Очень похоже на правду. Рекомендую посмотреть сюжет как УДОшники защищали свадьбу Луценко .
Журналисты Схем снимали.
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:44
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 05 січ, 2019 09:04
Форумні "судді", іпать їх під хвіст.
Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший! Не було ніякого самозахисту з його сторони!
І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.
Їй богу, дегенерати.
Побачимо, як події розвиватимуться.
Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.
Якби навіть машина переїхала якусь срану собаку, то це було би краще для всіх.
І для притуркуватого боксера, в первую чергу.
До речі все це сталось біля крутого новобуду, так?
Така от публіка там мешкає)))
Із-за смердючої собаки вбиває молоду людину.
Мда, алкоголіки і дрібні злодії з "хрущовок" - то божі ягнята в порівнянні з населенням крутих новобудів!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 09:22, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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