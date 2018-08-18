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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 січ, 2019 09:20
Frant написав:
Форумні "судді", іпать їх під хвіст.
Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший!
І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.
Їй богу, дегенерати.
Побачимо, як події розвиватимуться.
Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.
Яка реклама УДО гарна вийшла - кеп в 26 років - хата в ФК. А ви все - бариста, таксьор)))
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gonchik74
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