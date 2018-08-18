|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 січ, 2019 09:20
Frant написав:
Форумні "судді", іпать їх під хвіст.
Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший!
І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.
Їй богу, дегенерати.
Побачимо, як події розвиватимуться.
Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.
Яка реклама УДО гарна вийшла - кеп в 26 років - хата в ФК. А ви все - бариста, таксьор)))
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 09:58
gonchik74 написав: Frant написав:
Форумні "судді", іпать їх під хвіст.
Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший!
І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.
Їй богу, дегенерати.
Побачимо, як події розвиватимуться.
Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.
Яка реклама УДО гарна вийшла - кеп в 26 років - хата в ФК. А ви все - бариста, таксьор)))
Не я, а місцеві рожевоокулярники)))
То вони лапшали рік назад про ЗП 1500 Дол/міс у електриків, таксистів, плиточників.
Зараз щось примовкли, засунули язик у дупу.
Очевидно, співставили ціни квартир біля метро і ЗП їхніх міфічних персонажів?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18917
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:04
Форумні "судді", іпать їх під хвіст.
Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший! Не було ніякого самозахисту з його сторони!
І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.
Їй богу, дегенерати.
Побачимо, як події розвиватимуться.
Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.
Якби навіть машина переїхала якусь срану собаку, то це було би краще для всіх.
І для притуркуватого боксера, в первую чергу.
До речі все це сталось біля крутого новобуду, так?
Така от публіка там мешкає)))
Із-за смердючої собаки вбиває молоду людину.
Мда, алкоголіки і дрібні злодії з "хрущовок" - то божі ягнята в порівнянні з населенням крутих новобудів!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18917
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:31
Там в ссылке указано что проект отменен, но эконом там круто, я бы присмотрелся
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|