RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3192319331943195

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 09:20

  Frant написав:Форумні "судді", іпать їх під хвіст.


Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший!
І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.

Їй богу, дегенерати.

Побачимо, як події розвиватимуться.

Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.

Яка реклама УДО гарна вийшла - кеп в 26 років - хата в ФК. А ви все - бариста, таксьор)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 09:58

  gonchik74 написав:
  Frant написав:Форумні "судді", іпать їх під хвіст.


Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший!
І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.

Їй богу, дегенерати.

Побачимо, як події розвиватимуться.

Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.

Яка реклама УДО гарна вийшла - кеп в 26 років - хата в ФК. А ви все - бариста, таксьор)))


Не я, а місцеві рожевоокулярники)))

То вони лапшали рік назад про ЗП 1500 Дол/міс у електриків, таксистів, плиточників.

Зараз щось примовкли, засунули язик у дупу.
Очевидно, співставили ціни квартир біля метро і ЗП їхніх міфічних персонажів?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18917
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:04

Форумні "судді", іпать їх під хвіст.


Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший! Не було ніякого самозахисту з його сторони!

І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.

Їй богу, дегенерати.

Побачимо, як події розвиватимуться.

Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.


Якби навіть машина переїхала якусь срану собаку, то це було би краще для всіх.
І для притуркуватого боксера, в первую чергу.

До речі все це сталось біля крутого новобуду, так?
Така от публіка там мешкає)))
Із-за смердючої собаки вбиває молоду людину.

Мда, алкоголіки і дрібні злодії з "хрущовок" - то божі ягнята в порівнянні з населенням крутих новобудів!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18917
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:31

  hume написав:Малевича 20, кто то что то знает?

https://m.novostroyki.lun.ua/жк-остроград-киев

4х25 на малевича выглядит угрожающе.

Там в ссылке указано что проект отменен, но эконом там круто, я бы присмотрелся
Kostia
 
Повідомлень: 971
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 3192319331943195
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1246, 1247, 1248
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12477 2177572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 21:45
hume
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3061
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.