Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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gonchik74 написав:Яка реклама УДО гарна вийшла - кеп в 26 років - хата в ФК. А ви все - бариста, таксьор)))
в 23) но там у них еще и бизнес семейный - магазин женской спортивной одежды - так шо почему нет? долярчик вон со своим "бизнесом" тоже ж как то на двушку наколядовал, а в 15ом можно было фк выхватить нашару
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???! Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"! А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил. Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...
airmax78 написав:Кстати, от аграриев слышал, что Укрзализница просто не справилась в этом году с объемами с/х продукции. Поэтому на самом деле динамика автоперевозок должна быть гораздо больше. А раз там рост в пределах 10% - значит существенная часть автоперевозок все еще в тени.
В прошлом году из-за рекордного урожая был сумасшедший спрос на зерновозы. Общался с фермером. Пример: перевозка 1 тонны по конкретному маршруту в 2017 - 150 грн, 2018 - 400. Говорит, что ребята-камазисты за 1 год пересели со своих камазов на Вольво и Дафы.
gonchik74 написав:Яка реклама УДО гарна вийшла - кеп в 26 років - хата в ФК. А ви все - бариста, таксьор)))
в 23) но там у них еще и бизнес семейный - магазин женской спортивной одежды - так шо почему нет? долярчик вон со своим "бизнесом" тоже ж как то на двушку наколядовал, а в 15ом можно было фк выхватить нашару
А на шару это по какой цене ? В декларации погибшего стоит цена 1,5 млн за 82 квадрата ( дата покупки ноябрь 15)
airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.
Боитесь тут самим отжигать на НГ? Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе
А картина по потреблению в НГ повторяется год к году,выкладываются люди изо всех сил,кредитки рулят,гуляют\пьют,очень часто не по средствам,зато потом в январе\феврале бюджет и почти все торговые лавки переписывают минимумы продаж,чудес ведь не бывает,если система отдала больше чем приняла,то баланс должен быть восстановлен за счёт будущих периодов))) Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная... А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))
Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.
И на фоне таких рассказов вы, говноеды, бесите все больше и больше. Поэтому - на*** в бан.