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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:09
alkasander написав:
Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.
И на фоне таких рассказов вы, говноеды, бесите все больше и больше. Поэтому - на*** в бан.
Недвижимость не дорожает ?
Живите своим умом!
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:13
zzzzzz написав: alkasander написав:
Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.
И на фоне таких рассказов вы, говноеды, бесите все больше и больше. Поэтому - на*** в бан.
Недвижимость не дорожает ?
Сантехники уже пошли на 3К
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:16
alkasander написав:
Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.
Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:23
moniks написав: alkasander написав:
Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.
Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?
Украинские сантехники и УДОшники летят на выходные посетить Венскую оперу, и "насолоджуватися кавою"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:24
moniks написав:
Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?
во времена моей молодости о таком даже не мечтали, а сейчас говноеды заламывают руки от того шо молодежь может спокойно прошвырнуться в европу на уикенд, съездить туда подработать, имеет возможность там учиться
скучают за железным занавесом шоль?
аллкасандер 1000 раз прав в своем определении таких людей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:36
Anadonta написав:Frant
Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???!
Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"!
А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил.
Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...
Это не оправдывает убийство человека!
Из-за какой то сранной вонючей собаки.
Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!
Вы тоже оправдываете убийство.
Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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