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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31943195319631973198>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:09

  alkasander написав:Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.

И на фоне таких рассказов вы, говноеды, бесите все больше и больше. Поэтому - на*** в бан.


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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:13

  zzzzzz написав:
  alkasander написав:Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.

И на фоне таких рассказов вы, говноеды, бесите все больше и больше. Поэтому - на*** в бан.


Недвижимость не дорожает ?


Сантехники уже пошли на 3К
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:16

  alkasander написав:Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.

Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:23

  moniks написав:
  alkasander написав:Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.

Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?


Украинские сантехники и УДОшники летят на выходные посетить Венскую оперу, и "насолоджуватися кавою" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:24

  moniks написав:Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?


во времена моей молодости о таком даже не мечтали, а сейчас говноеды заламывают руки от того шо молодежь может спокойно прошвырнуться в европу на уикенд, съездить туда подработать, имеет возможность там учиться
скучают за железным занавесом шоль?
аллкасандер 1000 раз прав в своем определении таких людей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:36

  Anadonta написав:Frant

Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???!
Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"!
А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил.
Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...

Это не оправдывает убийство человека!
Из-за какой то сранной вонючей собаки.

Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!

Вы тоже оправдываете убийство.
Полоумный боксер первый ударил человека в голову со всей силы.
Преднамеренное убийство. Точка.

Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:39

Форумні "судді", іпать їх під хвіст.


Людину вбили на рівному місці, із-за якоїсь сраної смердючої собаки. Причому притуркуватого боксера ніхто пальцем не чіпав!
Він атакував перший! Не було ніякого самозахисту з його сторони!

І ці людино-мавпи виправдовують вбивство.

Їй богу, дегенерати.

Побачимо, як події розвиватимуться.

Є всі шанси, що даун-собачник проведе в тюрьмі 3-5 років.


Якби навіть машина переїхала якусь срану собаку, то це було би краще для всіх.
І для притуркуватого боксера, в первую чергу.

До речі все це сталось біля крутого новобуду, так?
Така от публіка там мешкає)))
Із-за смердючої собаки вбиває молоду людину.

Мда, алкоголіки і дрібні злодії з "хрущовок" - то божі ягнята в порівнянні з населенням крутих новобудів!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:39

... а потом молодежь с во, полученным у таких вот франтов недоумевает, почему их не берут на работу с з/п 15000 грн, а сантехники при этом рубят по 2+ куе :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:41

  kingkongovets написав:... а потом молодежь с во, полученным у таких вот франтов недоумевает, почему их не берут на работу с з/п 15000 грн, а сантехники при этом рубят по 2+ куе :mrgreen:


Сантехніки в Києві рубають 2000 дол/міс лише в рожевоокулярних головах.
Це загальновідомі речі.

Пыші іщьо.

Заставку поміняй, на собачку.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:46

  moniks написав:
  alkasander написав:Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.

Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?

На праздники прошвырнуться в Европу. Нее ? такая мысль не посещает
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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