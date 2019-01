Додано: Суб 05 січ, 2019 12:24

moniks написав: Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why? Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?



во времена моей молодости о таком даже не мечтали, а сейчас говноеды заламывают руки от того шо молодежь может спокойно прошвырнуться в европу на уикенд, съездить туда подработать, имеет возможность там учиться

скучают за железным занавесом шоль?

аллкасандер 1000 раз прав в своем определении таких людей во времена моей молодости о таком даже не мечтали, а сейчас говноеды заламывают руки от того шо молодежь может спокойно прошвырнуться в европу на уикенд, съездить туда подработать, имеет возможность там учитьсяскучают за железным занавесом шоль?аллкасандер 1000 раз прав в своем определении таких людей

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.