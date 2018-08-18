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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:50
pesikot написав: moniks написав: alkasander написав:
Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.
Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?
На праздники прошвырнуться в Европу. Нее ? такая мысль не посещает
На следующем звонке чилдрена я спрошу
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:53
moniks написав:
На следующем звонке чилдрена я спрошу
а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:59
kingkongovets написав: moniks написав:
Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?
во времена моей молодости о таком даже не мечтали, а сейчас говноеды заламывают руки от того шо молодежь может спокойно прошвырнуться в европу на уикенд, съездить туда подработать, имеет возможность там учиться
скучают за железным занавесом шоль?
В Украине, сегодня, к счастью - железный занавес уже не возможен. А тех кто там уже учится и работает (это норма) - 5-й канал сюда не затащит. Категорически не хотят.
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moniks
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:59
kingkongovets написав: moniks написав:
На следующем звонке чилдрена я спрошу
а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?
Конг, зроби собі заставку "Люблю собак і ненавиджу людей!"
Щоб всі бачили, чого ти вартий.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:00
kingkongovets написав: moniks написав:
На следующем звонке чилдрена я спрошу
а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?
Убейте в себе ЖЛОБА
И не Ваше дело
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moniks
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:03
moniks написав:
Убейте в себе ЖЛОБА
И не Ваше дело
в тебе могу убить - хочешь?
все вокруг валят из страны дупы мыть, зато мой чилдрен - "невашедело"
капец, уровень
кстати моя дочь вернулась и с удовольствием строит свой бизнес тут, сын возвращается через полгода
продолжай мантрить о том, шо знаешь тока по статейкам из страны и вестей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:08
alkasander написав:
Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.
Опытный работник с прямыми руками без вредных привычек зарабатывает от 1 до 2 тысяч гривен в день. Справедливости ради нужно сказать, что таких работников меньшинство. В среднем расценки формируются исходя из тысячи в день.
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:11
moniks написав:
Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?
Если бы регулярно заполняемость была не 100%, рейс отменили бы.
На работу в Европу едет как раз не молодежь и не самолетами.
PS Ехал в Интерсити, заполняемость 100%. Пытання - Why?
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:11
airmax78 написав:
Нашла коса на камень. Кстати, как бы по внешнему виду Прохожий охарактеризовал Хмелюка?
ИМХО адекватный судя по поведению и фото, тем более в охрану гаранта отбор жесткий.
На видео стоит руки в карманы, не быкует, пальцы не гнет. К сожалению нет аудио разговора.
Подготовленный поставленный удар тяжа без перчатки в висок или прямой в челюсть(ломается и кости входят в мозг) потенциально смертельный. Любой боксер может дозировать силу удара. Если был трезвый то осознавал свои действия, нет "состояние аффекта"...
ЗЫ: смотрю тут уже кандидатов в присяжные на комплект насобиралось которые не представляют как можно в гостях не нажраться...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:12
kingkongovets написав:
а потом молодежь с во, полученным у таких вот франтов недоумевает, почему
такіє вот КінгоКонговці, які жодного дня не відпрацювали у системі вищої освіти чи в академічних установах, беруть на себе сміливість оцінювати кваліфікацію людей, які відпрацювали в тих сферах десятки років і чогось досягли))))
Пыші ыщо, депіл.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 05 січ, 2019 13:17, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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