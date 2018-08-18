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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3195319631973198>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:50

  pesikot написав:
  moniks написав:
  alkasander написав:Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.

Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?

На праздники прошвырнуться в Европу. Нее ? такая мысль не посещает

На следующем звонке чилдрена я спрошу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:53

  moniks написав:На следующем звонке чилдрена я спрошу :mrgreen:


а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:59

  kingkongovets написав:
  moniks написав:Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?


во времена моей молодости о таком даже не мечтали, а сейчас говноеды заламывают руки от того шо молодежь может спокойно прошвырнуться в европу на уикенд, съездить туда подработать, имеет возможность там учиться
скучают за железным занавесом шоль?

В Украине, сегодня, к счастью - железный занавес уже не возможен. А тех кто там уже учится и работает (это норма) - 5-й канал сюда не затащит. Категорически не хотят.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:59

  kingkongovets написав:
  moniks написав:На следующем звонке чилдрена я спрошу :mrgreen:


а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?

Конг, зроби собі заставку "Люблю собак і ненавиджу людей!" :mrgreen:
Щоб всі бачили, чого ти вартий. :evil:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:00

  kingkongovets написав:
  moniks написав:На следующем звонке чилдрена я спрошу :mrgreen:


а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?

Убейте в себе ЖЛОБА :mrgreen: И не Ваше дело :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:03

  moniks написав:Убейте в себе ЖЛОБА :mrgreen: И не Ваше дело :mrgreen:


в тебе могу убить - хочешь?
все вокруг валят из страны дупы мыть, зато мой чилдрен - "невашедело"
капец, уровень
кстати моя дочь вернулась и с удовольствием строит свой бизнес тут, сын возвращается через полгода
продолжай мантрить о том, шо знаешь тока по статейкам из страны и вестей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alkasander написав:Знакомый прорабствует. вынужден отказываться от объектов из-за отсутствия кадров. Не может 2!!! маляров найти на 1000 дол. Жалуется, что от него ушел очень хороший сантехник - доход в месяц был 2+.

Опытный работник с прямыми руками без вредных привычек зарабатывает от 1 до 2 тысяч гривен в день. Справедливости ради нужно сказать, что таких работников меньшинство. В среднем расценки формируются исходя из тысячи в день.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Вчера был в ап Жуляны. Народу много. В основном молодежь. Улетает. В Европу. На рейсе моего чилдрена заполняемость 100% (туда). Пытання - Why?

Если бы регулярно заполняемость была не 100%, рейс отменили бы.
На работу в Европу едет как раз не молодежь и не самолетами.

PS Ехал в Интерсити, заполняемость 100%. Пытання - Why?
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:11

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:"Я застрелю тебе і мені нічого не буде": чому Петро Очеретяний вдарив Хмелюка

https://www.google.com/amp/s/www.uaport ... elyuka.htm

Нашла коса на камень. Кстати, как бы по внешнему виду Прохожий охарактеризовал Хмелюка?

ИМХО адекватный судя по поведению и фото, тем более в охрану гаранта отбор жесткий.
На видео стоит руки в карманы, не быкует, пальцы не гнет. К сожалению нет аудио разговора.

Подготовленный поставленный удар тяжа без перчатки в висок или прямой в челюсть(ломается и кости входят в мозг) потенциально смертельный. Любой боксер может дозировать силу удара. Если был трезвый то осознавал свои действия, нет "состояние аффекта"...

ЗЫ: смотрю тут уже кандидатов в присяжные на комплект насобиралось которые не представляют как можно в гостях не нажраться... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:12

  kingkongovets написав:а потом молодежь с во, полученным у таких вот франтов недоумевает, почему
такіє вот КінгоКонговці, які жодного дня не відпрацювали у системі вищої освіти чи в академічних установах, беруть на себе сміливість оцінювати кваліфікацію людей, які відпрацювали в тих сферах десятки років і чогось досягли))))

Пыші ыщо, депіл.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 13:17, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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