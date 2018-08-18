Додано: Суб 05 січ, 2019 13:11

airmax78 написав: kingkongovets написав: "Я застрелю тебе і мені нічого не буде": чому Петро Очеретяний вдарив Хмелюка



https://www.google.com/amp/s/www.uaport ... elyuka.htm "Я застрелю тебе і мені нічого не буде": чому Петро Очеретяний вдарив Хмелюка

Нашла коса на камень. Кстати, как бы по внешнему виду Прохожий охарактеризовал Хмелюка? Нашла коса на камень. Кстати, как бы по внешнему виду Прохожий охарактеризовал Хмелюка?

ИМХО адекватный судя по поведению и фото, тем более в охрану гаранта отбор жесткий.На видео стоит руки в карманы, не быкует, пальцы не гнет. К сожалению нет аудио разговора.Подготовленный поставленный удар тяжа без перчатки в висок или прямой в челюсть(ломается и кости входят в мозг) потенциально смертельный. Любой боксер может дозировать силу удара. Если был трезвый то осознавал свои действия, нет "состояние аффекта"...ЗЫ: смотрю тут уже кандидатов в присяжные на комплект насобиралось которые не представляют как можно в гостях не нажраться...