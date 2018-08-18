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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:14
Vlad442 написав:
В среднем расценки формируются исходя из тысячи в день.
700 дол/міс. І менше.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 05 січ, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:15
Vlad442 написав:
PS Ехал в Интерсити, заполняемость 100%. Пытання - Why?
Киевляне по родным местам на Рождество поехали
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:35
Прохожий написав: airmax78 написав:
Нашла коса на камень. Кстати, как бы по внешнему виду Прохожий охарактеризовал Хмелюка?
ИМХО адекватный судя по поведению и фото, тем более в охрану гаранта отбор жесткий.
На видео стоит руки в карманы, не быкует, пальцы не гнет. К сожалению нет аудио разговора.
Подготовленный поставленный удар тяжа без перчатки в висок или прямой в челюсть(ломается и кости входят в мозг) потенциально смертельный. Любой боксер может дозировать силу удара. Если был трезвый то осознавал свои действия, нет "состояние аффекта"...
ЗЫ: смотрю тут уже кандидатов в присяжные на комплект насобиралось которые не представляют как можно в гостях не нажраться...
Судмедэспертиза всё расставит по своим местам
Самое забавное, что Вы тут на форуме и битой махаете и телефончики в личку для поговорить собираете со всех. Так у нас тоже свидетелей на преднамеренное в случае применения вами силы хоть отбавляй )))
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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:04
kingkongovets написав: moniks написав:
Убейте в себе ЖЛОБА
в тебе могу убить - хочешь?
кстати моя дочь вернулась и с удовольствием строит свой бизнес тут, сын возвращается через полгода
Я в тебе не ошибся
Ты мусор на велике с мигалкой
Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный)
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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:10
moniks написав: kingkongovets написав: moniks написав:
Убейте в себе ЖЛОБА
в тебе могу убить - хочешь?
кстати моя дочь вернулась и с удовольствием строит свой бизнес тут, сын возвращается через полгода
Я в тебе не ошибся
Ты мусор на велике с мигалкой
Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный)
Не ображайте інтелігенцію!
КінКонг і поруч не стояв!
Звичайна людино-мавпа! і
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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