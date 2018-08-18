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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31963197319831993200>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:14

  Vlad442 написав:В среднем расценки формируются исходя из тысячи в день.
700 дол/міс. І менше.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:15

  Vlad442 написав:PS Ехал в Интерсити, заполняемость 100%. Пытання - Why?


Киевляне по родным местам на Рождество поехали
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:35

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:"Я застрелю тебе і мені нічого не буде": чому Петро Очеретяний вдарив Хмелюка

https://www.google.com/amp/s/www.uaport ... elyuka.htm

Нашла коса на камень. Кстати, как бы по внешнему виду Прохожий охарактеризовал Хмелюка?

ИМХО адекватный судя по поведению и фото, тем более в охрану гаранта отбор жесткий.
На видео стоит руки в карманы, не быкует, пальцы не гнет. К сожалению нет аудио разговора.

Подготовленный поставленный удар тяжа без перчатки в висок или прямой в челюсть(ломается и кости входят в мозг) потенциально смертельный. Любой боксер может дозировать силу удара. Если был трезвый то осознавал свои действия, нет "состояние аффекта"...

ЗЫ: смотрю тут уже кандидатов в присяжные на комплект насобиралось которые не представляют как можно в гостях не нажраться... :shock:

Судмедэспертиза всё расставит по своим местам :) Самое забавное, что Вы тут на форуме и битой махаете и телефончики в личку для поговорить собираете со всех. Так у нас тоже свидетелей на преднамеренное в случае применения вами силы хоть отбавляй )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:04

  kingkongovets написав:
  moniks написав:Убейте в себе ЖЛОБА

в тебе могу убить - хочешь?
кстати моя дочь вернулась и с удовольствием строит свой бизнес тут, сын возвращается через полгода

Я в тебе не ошибся :mrgreen: Ты мусор на велике с мигалкой :mrgreen: Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный) :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:10

  moniks написав:
  kingkongovets написав:
  moniks написав:Убейте в себе ЖЛОБА

в тебе могу убить - хочешь?
кстати моя дочь вернулась и с удовольствием строит свой бизнес тут, сын возвращается через полгода

Я в тебе не ошибся :mrgreen: Ты мусор на велике с мигалкой :mrgreen: Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный) :mrgreen: :mrgreen:

Не ображайте інтелігенцію!
КінКонг і поруч не стояв!
Звичайна людино-мавпа! і
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:15

  moniks написав:Я в тебе не ошибся :mrgreen: Ты мусор на велике с мигалкой :mrgreen: Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный) :mrgreen: :mrgreen:


это ты мне так стрелку забиваешь шоль? :mrgreen:
так это не так делается, друг мой
если есть желание шото мне рассказать глядя в глаза - пиши в личку с указанием конкретного времени и места, а не понтуйся в общем фрейме
памперсы тока не забудь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:19

Это ветка по недвижимости - одна из самых суровых в стране, имхо. Минимум пару раз в неделю стрелки забиваются.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:20

  Frant написав:
  moniks написав:Не ображайте інтелігенцію!
КінКонг і поруч не стояв!
Звичайна людино-мавпа! і

Доречі був здиваваний почутою чистейшою російскою мовою від одного з пасажирів. Навідь жінка спитада мене це москаль? Я відповів так. І ми пересіли :mrgreen:
Чоловік був точно до 60 років. Таким в'їзд в неньку заборонено чи нє?
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:25

  freeze написав:Это ветка по недвижимости - одна из самых суровых в стране, имхо. Минимум пару раз в неделю стрелки забиваются.


Причем этим страдают только 2 персонажа.
Эти 2 персонажа самые умные, самые грамотные, все кто не согласен с их мнением подлежат деактивации )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:26

вы не заметили шо стрелу забивал не я, а наоборот? :mrgreen:
ну шо ж вы такие тупые то, ипполиты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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