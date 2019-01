Додано: Суб 05 січ, 2019 14:15

moniks написав: Я в тебе не ошибся Ты мусор на велике с мигалкой Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный) Я в тебе не ошибсяТы мусор на велике с мигалкойВечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный)



это ты мне так стрелку забиваешь шоль?

так это не так делается, друг мой

если есть желание шото мне рассказать глядя в глаза - пиши в личку с указанием конкретного времени и места, а не понтуйся в общем фрейме

памперсы тока не забудь это ты мне так стрелку забиваешь шоль?так это не так делается, друг мойесли есть желание шото мне рассказать глядя в глаза - пиши в личку с указанием конкретного времени и места, а не понтуйся в общем фреймепамперсы тока не забудь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.