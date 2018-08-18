Своих оскорбительных комментариев в адрес детей вы конечно не признаете.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:31
Своих оскорбительных комментариев в адрес детей вы конечно не признаете.
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:34
До обговорення питання від’їзду молоді за кордон: вчора дві доньки подруги дружини на три дні поїхали до ЄС в екскурсійний тур. Напевно мета поїздки просто завуальована, бо ж у Києві зубожіння, і дівчата митимуть три доби посуд у європейських ресторанах. )))
Вже мовчу про айтішників, які втомилися жити в Україні на мінімальну зарплату:
До обговорення питання вбивства біля ФБ: собака і людина мають однакове право на життя. Існують такі "люди", життя яких неварте життя собаки або іншої тварини. Хто з учасників конфлікту почав "бикувати", не відомо. Однак боксер поза сумнівом перевищив допустимі норми "спілкування". Як йому треба було діяти ?? Ось відео з Московії, де поропонуються правильні методи умиротворення:
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:38
Так так довгі свята і людину клинить Белочка це називаєтся
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:45
"Я в тебе не ошибся Ты мусор на велике с мигалкой Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный)"
да уж...
форумные куда то пропадают после предложения прояснить вопрос оффлайн...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:52
напомните каких детей оскорблял ККЦ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:53
а тебе трупов мало на асфальте? хочешь продолжения?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:57
А в чем проблема сьездить на трою или борщагу после 12 ночи, зайти в какой то шалман, там вам не откажут в удовольствии выйти на разборку офлайн.
Берите с собой ККЦ, он сможет всем понаехам рассказать об их месте в жизни.
У вас там будет аншлаг.
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:58
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