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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3197319831993200>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:31

  kingkongovets написав:вы не заметили шо стрелу забивал не я, а наоборот? :mrgreen:
ну шо ж вы такие тупые то, ипполиты


Своих оскорбительных комментариев в адрес детей вы конечно не признаете.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:34

До обговорення питання від’їзду молоді за кордон: вчора дві доньки подруги дружини на три дні поїхали до ЄС в екскурсійний тур. Напевно мета поїздки просто завуальована, бо ж у Києві зубожіння, і дівчата митимуть три доби посуд у європейських ресторанах. )))
Вже мовчу про айтішників, які втомилися жити в Україні на мінімальну зарплату: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html

До обговорення питання вбивства біля ФБ: собака і людина мають однакове право на життя. Існують такі "люди", життя яких неварте життя собаки або іншої тварини. Хто з учасників конфлікту почав "бикувати", не відомо. Однак боксер поза сумнівом перевищив допустимі норми "спілкування". Як йому треба було діяти ?? Ось відео з Московії, де поропонуються правильні методи умиротворення: https://www.youtube.com/watch?v=lNqUFBSPGE8
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:38

  kingkongovets написав:это ты мне так стрелку забиваешь шоль? :mrgreen:
так это не так делается, друг мой
если есть желание шото мне рассказать глядя в глаза - пиши в личку с указанием конкретного времени и места, а не понтуйся в общем фрейме
памперсы тока не забудь

Так так довгі свята і людину клинить :mrgreen: Белочка це називаєтся :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:45

  moniks написав:
  kingkongovets написав:это ты мне так стрелку забиваешь шоль? :mrgreen:
так это не так делается, друг мой
если есть желание шото мне рассказать глядя в глаза - пиши в личку с указанием конкретного времени и места, а не понтуйся в общем фрейме
памперсы тока не забудь

Так так довгі свята і людину клинить :mrgreen: Белочка це називаєтся :mrgreen:

"Я в тебе не ошибся Ты мусор на велике с мигалкой Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный)"

да уж...
форумные куда то пропадают после предложения прояснить вопрос оффлайн...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:52

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:вы не заметили шо стрелу забивал не я, а наоборот? :mrgreen:
ну шо ж вы такие тупые то, ипполиты


Своих оскорбительных комментариев в адрес детей вы конечно не признаете.

напомните каких детей оскорблял ККЦ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:53

а тебе трупов мало на асфальте? хочешь продолжения?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:57

  Прохожий написав:
да уж...
форумные куда то пропадают после предложения прояснить вопрос оффлайн...


А в чем проблема сьездить на трою или борщагу после 12 ночи, зайти в какой то шалман, там вам не откажут в удовольствии выйти на разборку офлайн.
Берите с собой ККЦ, он сможет всем понаехам рассказать об их месте в жизни.
У вас там будет аншлаг.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:58

  Прохожий написав:да уж...
форумные куда то пропадают после предложения прояснить вопрос оффлайн...


Детектед заразный вирус :shock: Возможно полное поражение головного мозга :shock: Остатки уже агонизируют :( Йод пили ? Нет ? Начинайте - не затягивайте :mrgreen: А я вискарика за вашим здоровьем т.к. мне в ап Борисполь нужнее :mrgreen:
moniks
 
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мусора зло!
а пашу жалко :(
норм чувак, спарингував з ним пару раз
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:28

Васенька Ты тоже боксёр в этом же весе :shock: :shock: :shock: ?
барабашов
 
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