Додано: Суб 05 січ, 2019 14:45

moniks написав: kingkongovets написав: это ты мне так стрелку забиваешь шоль?

так это не так делается, друг мой

если есть желание шото мне рассказать глядя в глаза - пиши в личку с указанием конкретного времени и места, а не понтуйся в общем фрейме

памперсы тока не забудь это ты мне так стрелку забиваешь шоль?так это не так делается, друг мойесли есть желание шото мне рассказать глядя в глаза - пиши в личку с указанием конкретного времени и места, а не понтуйся в общем фреймепамперсы тока не забудь

Так так довгі свята і людину клинить Белочка це називаєтся Так так довгі свята і

"Я в тебе не ошибся Ты мусор на велике с мигалкой Вечером буду гулять с собакой на оболонской набережной - прихади! И корку не забудь (интилигент несчастный)"

да уж...форумные куда то пропадают после предложения прояснить вопрос оффлайн...