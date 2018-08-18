та я наче не один раз говорив що виступав на україну
але проти вихриста з шевазудським не потягнув. та і травми замучили
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Додано: Суб 05 січ, 2019 15:32
та я наче не один раз говорив що виступав на україну
але проти вихриста з шевазудським не потягнув. та і травми замучили
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:34
стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу"
але Інтернет-воїни засцали
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:44
Та нее, не может быть, у них просто возникли срочные дела ))
Живите своим умом!
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