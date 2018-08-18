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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3197319831993200

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:32

та я наче не один раз говорив що виступав на україну :)
але проти вихриста з шевазудським не потягнув. та і травми замучили
Васенька
 
Повідомлень: 589
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:34

стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу" :)
але Інтернет-воїни засцали
Васенька
 
Повідомлень: 589
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:44

  Васенька написав:стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу" :)
але Інтернет-воїни засцали


Та нее, не может быть, у них просто возникли срочные дела ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3197319831993200
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