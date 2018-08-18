RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3197319831993200

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:32

та я наче не один раз говорив що виступав на україну :)
але проти вихриста з шевазудським не потягнув. та і травми замучили
Васенька
 
Повідомлень: 590
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:34

стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу" :)
але Інтернет-воїни засцали
Васенька
 
Повідомлень: 590
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:44

  Васенька написав:стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу" :)
але Інтернет-воїни засцали


Та нее, не может быть, у них просто возникли срочные дела ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30032
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2947 раз.
Подякували: 4936 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:31

  zzzzzz написав:
  Васенька написав:стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу"
але Інтернет-воїни засцали


Та нее, не может быть, у них просто возникли срочные дела ))

Вот вы шутите а я вот чую недоброе. Они вон оба пропали. Наверное уже ходят по оболонской набережной и питсцят всех собачников (по моей наводке) :shock: А я пошутил :roll: У меня не собака, у меня хомячок 8) Я его и выгуливаю :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 27.08.14
Подякував: 648 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:40

Фото Эбл на русановской гавани, сегодня.

https://ibb.co/N3vqvVX
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30032
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2947 раз.
Подякували: 4936 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:41

ну от в мене пара пітбулів, в батьків алабай, в сестри йорік і всі добре ладять між собою.
вони ж НЕ люди
Васенька
 
Повідомлень: 590
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:56

  zzzzzz написав:Фото Эбл на русановской гавани, сегодня.

https://ibb.co/N3vqvVX

Восьмой не дотянули, ушли в празднования. :mrgreen:

Кстати, как то на домике видел инфу по набережной от ковальчкой, что то там возятся в воде. Похоже насыпать будут
hume
 
Повідомлень: 5054
З нами з: 27.12.12
Подякував: 422 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:59

  hume написав:
  zzzzzz написав:Фото Эбл на русановской гавани, сегодня.

https://ibb.co/N3vqvVX

Восьмой не дотянули, ушли в празднования. :mrgreen:

Кстати, как то на домике видел инфу по набережной от ковальчкой, что то там возятся в воде. Похоже насыпать будут


Уже никто, никуда, не спешит ))

А что там можно насыпать, только пляж.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30032
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2947 раз.
Подякували: 4936 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 3197319831993200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1246, 1247, 1248
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12477 2177770
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 21:45
hume
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4450
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3073
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11250)
05.01.2019 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.