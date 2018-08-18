та я наче не один раз говорив що виступав на україну
але проти вихриста з шевазудським не потягнув. та і травми замучили
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Додано: Суб 05 січ, 2019 15:32
та я наче не один раз говорив що виступав на україну
але проти вихриста з шевазудським не потягнув. та і травми замучили
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:34
стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу"
але Інтернет-воїни засцали
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:44
Та нее, не может быть, у них просто возникли срочные дела ))
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:31
Вот вы шутите а я вот чую недоброе. Они вон оба пропали. Наверное уже ходят по оболонской набережной и питсцят всех собачников (по моей наводке) А я пошутил У меня не собака, у меня хомячок Я его и выгуливаю
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:40
Фото Эбл на русановской гавани, сегодня.
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:41
ну от в мене пара пітбулів, в батьків алабай, в сестри йорік і всі добре ладять між собою.
вони ж НЕ люди
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:56
Восьмой не дотянули, ушли в празднования.
Кстати, как то на домике видел инфу по набережной от ковальчкой, что то там возятся в воде. Похоже насыпать будут
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:59
Уже никто, никуда, не спешит ))
А что там можно насыпать, только пляж.
Живите своим умом!
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