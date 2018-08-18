Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Васенька написав:стосовно конга з першопрохожим то я торік забивав їм "стрілу" але Інтернет-воїни засцали
Та нее, не может быть, у них просто возникли срочные дела ))
Вот вы шутите а я вот чую недоброе. Они вон оба пропали. Наверное уже ходят по оболонской набережной и питсцят всех собачников (по моей наводке) А я пошутил У меня не собака, у меня хомячок Я его и выгуливаю
Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???! Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"! А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил. Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...
Это не оправдывает убийство человека! Из-за какой то сранной вонючей собаки.
Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!
Вы тоже оправдываете убийство. Полоумный боксер первый ударил человека в голову со всей силы. Преднамеренное убийство. Точка.
Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?
Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.