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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3198319932003201

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.


это и называется «не по весу базарить»)
фатал эррор, епта

зы: Петр все равно вскоре выйдет по удо, а потерявший берега телок уже червей кормит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:20

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  Anadonta написав:Frant

Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???!
Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"!
А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил.
Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...

Это не оправдывает убийство человека!
Из-за какой то сранной вонючей собаки.

Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!

Вы тоже оправдываете убийство.
Полоумный боксер первый ударил человека в голову со всей силы.
Преднамеренное убийство. Точка.

Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?

Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.

Загинувший пальцем не зачепив притуркуватого боксера.

Чому ви всі ненавидіте того нещасного УДОшника?
Адекватна людина.
Зробив зауваження притурку, на свою голову.

Результат:

"Сегодня прокуратура прокуратура сообщила боксеру Петру Очеретяному о подозрении в умышленном убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка"
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

макс, вы вначале все правильно в отношении франта написали, умоляю - не вступайте с ним в дискуссию и не опускайтесь до его уровня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:26

  kingkongovets написав:макс, вы вначале все правильно в отношении франта написали, умоляю - не вступайте с ним в дискуссию и не опускайтесь до его уровня

Конг, ти вже замінив мавпу на собачку? На своїй аватарці?


Боксер Очеретний - ще той му***.
"Авто під'їхало до шлагбауму, за кермом сидів друг Хмелюка. Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися. Собачник наніс Хмелюку удар в голову від якого той впав, втративши свідомість і пізніше помер.
Друзі та лікарі швидкої, які прибули на місце пригоди, не змогли врятувати Хмелюка. За даними ЗМІ - йому було 26 років. Відомо, що він загинув саме від удару в голову, а не падіння і травми голови.

Собачник також, як видно з відео, намагався допомогти. Пізніше він зник з місця злочину. Поліція завела справу за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство).
"

У любителя собачок є 100% сісти в тюрму.

Питання - лише наскільки, на 5 років чи на 10?)))

Я би дав 15.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися


там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 січ, 2019 18:39, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:38

  kingkongovets написав:
Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися


там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу


Так, "пабєда" у вигляді 5...10 років тюрми.

До речі, Очеретяний, схоже, був нетверезий, тому втік з місця злочину.

"Очеретяному загрожує 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Очеретяний - боксер, який виступав у вазі до 90 кг (важка вага). Останній професійний бій відбувся у 2009-му. Тренування продовжував."

З тим же успіхом можна підійти до чемпіону світу позаду і вдарити зненацька його по голові. Аналогічна буде пабєда.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 18:46, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/RXQf5BOuuxY

выходя на тропу войны тот не мужчина, кто думает о последствиях

имам шамиль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:47

  kingkongovets написав:https://youtu.be/RXQf5BOuuxY

выходя на тропу войны тот не мужчина, кто думает о последствиях

имам шамиль

Ну і лайно у тебе в голові!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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