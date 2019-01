Додано: Суб 05 січ, 2019 18:19

airmax78 написав: Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.



это и называется «не по весу базарить»)

фатал эррор, епта



