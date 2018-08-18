Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.
это и называется «не по весу базарить») фатал эррор, епта
зы: Петр все равно вскоре выйдет по удо, а потерявший берега телок уже червей кормит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вы не хотите понять, что никто здесь не оправдывает убийство. И жизнь никакой собаки не стоит человеческой жизни. Но разве дело в этом???! Пару месяцев назад я с товарищем (он из бывших) приехали в спортклуб на тренировку. Минут 5 крутились, чтобы кто-то отъехал и в конце концов припарковались. Идем к дверям и тут прямо перед входом на месте для людей с ограниченными возможностями (которое, кстати, было свободно пока мы искали место) какой-то персонаж припарковал свое корыто (Range, конечно, да и номерок "правильный"). И вот оно с гордым видом направляется ко входу. Товарищ мой не робкого десятка сказал ему реально по-доброму: "Братишка, ну ты красавчик!" Он сначала не понял. Когда ему спокойно объяснили, на какое место он стал, началось такое!!! И это средь бела дня, при куче свидетелей, камере над входом, при собственной явной неправоте, численном и физическом перевесе "противников"! А тут втроем против одного, боец со спецподготовкой, скорее всего при оружии, вокруг никого, темно, на своей территории... Парни думали, как обычно, поставить "бы*** в стойло", а "терпила" взял и ответил. Плохо вы знаете эту публику или не сталкивались близко. К сожалению, пока силовики, чиновники и прочая шелупонь, возомнившая себя "хозяевами жизни", не будут осознавать, что за свои деяния неизбежно наступит ответственность, ничего хорошего нам не светит...
Это не оправдывает убийство человека! Из-за какой то сранной вонючей собаки.
Тысяча таких собак не стоят жизни одного молодого человека!
Вы тоже оправдываете убийство. Полоумный боксер первый ударил человека в голову со всей силы. Преднамеренное убийство. Точка.
Собачку жалко, которую "чуть" не переехали?
Франт, там собака, в общем-то, ни при чем. Жизни чел лишился, судя по всему, не из-за чужой собаки, а из-за своего отношения к жизни и другим людям. Но это ИМХО, на основании того, что я тут почитал.
Загинувший пальцем не зачепив притуркуватого боксера.
Чому ви всі ненавидіте того нещасного УДОшника? Адекватна людина. Зробив зауваження притурку, на свою голову.
Результат:
"Сегодня прокуратура прокуратура сообщила боксеру Петру Очеретяному о подозрении в умышленном убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка"
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:макс, вы вначале все правильно в отношении франта написали, умоляю - не вступайте с ним в дискуссию и не опускайтесь до его уровня
Конг, ти вже замінив мавпу на собачку? На своїй аватарці?
Боксер Очеретний - ще той му***. "Авто під'їхало до шлагбауму, за кермом сидів друг Хмелюка. Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися. Собачник наніс Хмелюку удар в голову від якого той впав, втративши свідомість і пізніше помер. Друзі та лікарі швидкої, які прибули на місце пригоди, не змогли врятувати Хмелюка. За даними ЗМІ - йому було 26 років. Відомо, що він загинув саме від удару в голову, а не падіння і травми голови.
Собачник також, як видно з відео, намагався допомогти. Пізніше він зник з місця злочину. Поліція завела справу за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство). "
Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися
там где я вырос это называется «довыёпывался» а победа досталась более подготовленному бойцу
Так, "пабєда" у вигляді 5...10 років тюрми.
До речі, Очеретяний, схоже, був нетверезий, тому втік з місця злочину.
"Очеретяному загрожує 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Очеретяний - боксер, який виступав у вазі до 90 кг (важка вага). Останній професійний бій відбувся у 2009-му. Тренування продовжував."
З тим же успіхом можна підійти до чемпіону світу позаду і вдарити зненацька його по голові. Аналогічна буде пабєда.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 18:46, всього редагувалось 3 разів.