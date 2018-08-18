Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися
там где я вырос это называется «довыёпывался» а победа досталась более подготовленному бойцу
Так, "пабєда" у вигляді 5...10 років тюрми.
До речі, Очеретяний, схоже, був нетверезий, тому втік з місця злочину.
"Очеретяному загрожує 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Очеретяний - боксер, який виступав у вазі до 90 кг (важка вага). Останній професійний бій відбувся у 2009-му. Тренування продовжував."
З тим же успіхом можна підійти до чемпіону світу позаду і вдарити зненацька його по голові. Аналогічна буде пабєда.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 18:46, всього редагувалось 3 разів.
Frant написав: Так, "пабєда" у вигляді 5...10 років тюрми.
До речі, Очеретяний, схоже, був нетверезий, тому втік з місця злочину.
"Очеретяному загрожує 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Очеретяний - боксер, який виступав у вазі до 90 кг (важка вага). Останній професійний бій відбувся у 2009-му. Тренування продовжував."
З тим же успіхом можна підійти до чемпіону світу позаду і вдарити зненацька його по голові. Аналогічна буде пабєда.
Гон про умышленное появился чуть ли сразу. Еще до проведения экспертиз. Если так и далее пойдет, то это еще раз покажет уровень судейства у нас.
vano80 написав: Гон про умышленное появился чуть ли сразу. Еще до проведения экспертиз. Если так и далее пойдет, то это еще раз покажет уровень судейства у нас.
та при чем тут пока ваще судейство? кстати в суде ему избрали меру пресечения с возможностью выхода под залог - так шо с судейством пока все ок пресс служба удо, менты и прокурорские дно углубляют - ну так тем хуже для них
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vano80 написав: Гон про умышленное появился чуть ли сразу. Еще до проведения экспертиз. Если так и далее пойдет, то это еще раз покажет уровень судейства у нас.
та при чем тут пока ваще судейство? кстати в суде ему избрали меру пресечения с возможностью выхода под залог - так шо с судейством пока все ок пресс служба удо, менты и прокурорские дно углубляют - ну так тем хуже для них
Пардон, ошибся в формулировке. Скажем так. Сейчас проявляются разные сорта говна.
kingkongovets написав:там где я вырос это называется «довыёпывался» а победа досталась более подготовленному бойцу Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик
Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождества