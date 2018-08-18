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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3198319932003201>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1286
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
241
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1286
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:38

  kingkongovets написав:
Frant написав:Конфлікт буцімто виник через те, що машина ледь не переїхала таксу і собачник зробив водію зауваження. Хмелюк разом з іншим пасажиром вийшли з авто, щоб розібратися


там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу


Так, "пабєда" у вигляді 5...10 років тюрми.

До речі, Очеретяний, схоже, був нетверезий, тому втік з місця злочину.

"Очеретяному загрожує 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Очеретяний - боксер, який виступав у вазі до 90 кг (важка вага). Останній професійний бій відбувся у 2009-му. Тренування продовжував."

З тим же успіхом можна підійти до чемпіону світу позаду і вдарити зненацька його по голові. Аналогічна буде пабєда.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 05 січ, 2019 18:46, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/RXQf5BOuuxY

выходя на тропу войны тот не мужчина, кто думает о последствиях

имам шамиль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:47

  kingkongovets написав:https://youtu.be/RXQf5BOuuxY

выходя на тропу войны тот не мужчина, кто думает о последствиях

имам шамиль

Ну і лайно у тебе в голові!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:01

  Frant написав:
Так, "пабєда" у вигляді 5...10 років тюрми.

До речі, Очеретяний, схоже, був нетверезий, тому втік з місця злочину.

"Очеретяному загрожує 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Очеретяний - боксер, який виступав у вазі до 90 кг (важка вага). Останній професійний бій відбувся у 2009-му. Тренування продовжував."

З тим же успіхом можна підійти до чемпіону світу позаду і вдарити зненацька його по голові. Аналогічна буде пабєда.


Гон про умышленное появился чуть ли сразу. Еще до проведения экспертиз. Если так и далее пойдет, то это еще раз покажет уровень судейства у нас.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
Гон про умышленное появился чуть ли сразу. Еще до проведения экспертиз. Если так и далее пойдет, то это еще раз покажет уровень судейства у нас.


та при чем тут пока ваще судейство?
кстати в суде ему избрали меру пресечения с возможностью выхода под залог - так шо с судейством пока все ок
пресс служба удо, менты и прокурорские дно углубляют - ну так тем хуже для них
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:13

  kingkongovets написав:
vano80 написав:
Гон про умышленное появился чуть ли сразу. Еще до проведения экспертиз. Если так и далее пойдет, то это еще раз покажет уровень судейства у нас.


та при чем тут пока ваще судейство?
кстати в суде ему избрали меру пресечения с возможностью выхода под залог - так шо с судейством пока все ок
пресс служба удо, менты и прокурорские дно углубляют - ну так тем хуже для них


Пардон, ошибся в формулировке. Скажем так. Сейчас проявляются разные сорта говна.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:22

Та же фотография ЭБЛ просто залью на форум

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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:25

  kingkongovets написав:
  moniks написав:На следующем звонке чилдрена я спрошу :mrgreen:


а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?


ККЦ вы за свой пренебрежительный комментарий в адрес детей прощения попросить не желаете ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  moniks написав:На следующем звонке чилдрена я спрошу :mrgreen:


а чилдрен туда поехал дупы мыть, политическое убежище просить, или почку продавать?


ККЦ вы за свой пренебрежительный комментарий в адрес детей прощения попросить не желаете ?


провокатор, не пиши мне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:56

  kingkongovets написав:там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик

Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождества

Лучший бой это тот, который не состоялся
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