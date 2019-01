Додано: Суб 05 січ, 2019 20:01

hume написав: kingkongovets написав: там где я вырос это называется «довыёпывался»

а победа досталась более подготовленному бойцу

Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик там где я вырос это называется «довыёпывался»а победа досталась более подготовленному бойцуПетя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик

Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождества



Лучший бой это тот, который не состоялся Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождестваЛучший бой это тот, который не состоялся



ребятам сделали замечание, шо они чуть было не задавили таксу, на которое они приняли решение втроем выйти и «разобраться», кто доктор вооруженному рукопашнику с ксивой, который не просчитал варианты и начал быковать?

у всех есть ситуации, которые мы хотели бы вернуть назад, но это не отменяет слов шамиля

естественный отбор рулит ребятам сделали замечание, шо они чуть было не задавили таксу, на которое они приняли решение втроем выйти и «разобраться», кто доктор вооруженному рукопашнику с ксивой, который не просчитал варианты и начал быковать?у всех есть ситуации, которые мы хотели бы вернуть назад, но это не отменяет слов шамиляестественный отбор рулит

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 січ, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.