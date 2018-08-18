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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:01
hume написав: kingkongovets написав:
там где я вырос это называется «довыёпывался»
а победа досталась более подготовленному бойцу
Петя реально красава - потушил акуевшую тварь с одного удара, молодчик
Петя потушил удошника только потому, что тот не ожидал удар. О чём там был разговор мы, к сожалению, никогда не узнаем. Если не брать во внимание выдуманные истории с двух сторон, то всё не в пользу боксера. И то, что он боксер на суде сыграет не в его пользу. Выйти победителем со спаринга с призовым местом "от пяти до ..надцати" совсем не весело. Думаю петя с удовольствием вернул бы время назад и готовился бы к празднованию рождества
Лучший бой это тот, который не состоялся
ребятам сделали замечание, шо они чуть было не задавили таксу, на которое они приняли решение втроем выйти и «разобраться», кто доктор вооруженному рукопашнику с ксивой, который не просчитал варианты и начал быковать?
у всех есть ситуации, которые мы хотели бы вернуть назад, но это не отменяет слов шамиля
естественный отбор рулит
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 05 січ, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:02
zzzzzz написав:
ККЦ вы за свой пренебрежительный комментарий в адрес детей прощения попросить не желаете ?
Чё вы скулите постоянно?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:10
zzzzzz написав:
ККЦ вы за свой пренебрежительный комментарий в адрес детей прощения попросить не желаете ?
Відведіть ККЦа до боксера Очеретяного, щоб той одним ударом навчив його чемності.
То ж його кумир)))
Однією мавпою стане менше..
"Отряд не заметил потери ККЦа,
И песню про КРжН допел до конца)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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